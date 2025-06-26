Екологи б’ють на сполох: агресивний хижак загрожує знищити українських раків

Американський сигнальний рак / Фото: Astacoides/CC BY-SA 3.0

До України масово завозять північноамериканських сигнальних раків — агресивних і дуже небезпечних для природи.

Про це попередив науковець Сергій Сидоровський із Харківського національного університету імені Каразіна.

«Цього місяця в українському сегменті інтернету з’явилася велика кількість оголошень про продаж сигнального рака (Pacifastacus leniusculus) — інвазивного виду родом з Північної Америки. Ще тривожніше те, що ці раки вже почали потрапляти до місцевих водойм, куди їх випускають навмисно, не усвідомлюючи загроз», — зазначив науковець.

За його словами, сигнальний рак — це агресивний хижак, який витісняє місцеві види. Він швидко розмножується, добре виживає в різних умовах, а головне — переносить «ракову чуму», грибкову хворобу, що є смертельною для українських раків. Сам носій має до неї імунітет.

«Один сигнальний рак може знищити локальну популяцію аборигенних раків. Випуск інвазивних видів у природу заборонено законодавством! Це не „екзотика для розведення“, а реальна біологічна загроза», — додав Сидоровський.

Американський сигнальний рак має імунітет до грибкової інфекції Aphanomyces astaci, яка знищує європейських раків. Саме через це в багатьох країнах Європи розведення і продаж цієї тварини заборонені на законодавчому рівні.

Сидоровський закликав українців не купувати та не випускати сигнального рака до водойм, а в разі виявлення таких випадків повідомляти екоінспекцію або поліцію.

