Тривожна знахідка на Прикарпатті становить екологічну загрозу (фото)

У Бурштинському водосховищі на Прикарпатті виявили сонячного окуня, або «сонячну піранью» — інвазивний вид риб з Північної Америки, що загрожує місцевій іхтіофауні та сигналізує про можливу екологічну катастрофу.

Про це повідомляє Галицький національний природний парк у Facebook.

Під час обстеження 19 жовтня вздовж узбережжя скидного каналу водосховища було знайдено два екземпляри незвичних риб — сонячних окунів (Lepomis auritus). За словами рибалок, цей вид уже помічали в інших водоймах Івано-Франківщини, зокрема у Дністрі.

Сонячний окунь має високе, сплюснуте з боків тіло, колючі промені та великі зуби. Риба виростає до 30 см (максимальний зафіксований розмір — 41 см) і мешкає переважно у зарослих, повільнотечних ділянках водойм.

Ненажерливість і швидке розмноження виду — статевозрілість настає вже на другий рік життя — становлять серйозну загрозу для місцевих риб, оскільки сонячний окунь поїдає ікру та мальків інших видів.

Риба ловиться на різні тваринні насадки, найуспішніше — на поплавкову вудку з хробаком. Фахівці наголошують, що поява сонячного окуня в українських водоймах вимагає підвищеної уваги до екологічного стану водойм і контролю за розповсюдженням інвазивних видів.

