Тривожна знахідка на Прикарпатті становить екологічну загрозу (фото)
Ця риба небезпечна для місцевих видів і не є природною для регіону.
У Бурштинському водосховищі на Прикарпатті виявили сонячного окуня, або «сонячну піранью» — інвазивний вид риб з Північної Америки, що загрожує місцевій іхтіофауні та сигналізує про можливу екологічну катастрофу.
Про це повідомляє Галицький національний природний парк у Facebook.
Під час обстеження 19 жовтня вздовж узбережжя скидного каналу водосховища було знайдено два екземпляри незвичних риб — сонячних окунів (Lepomis auritus). За словами рибалок, цей вид уже помічали в інших водоймах Івано-Франківщини, зокрема у Дністрі.
Сонячний окунь має високе, сплюснуте з боків тіло, колючі промені та великі зуби. Риба виростає до 30 см (максимальний зафіксований розмір — 41 см) і мешкає переважно у зарослих, повільнотечних ділянках водойм.
Ненажерливість і швидке розмноження виду — статевозрілість настає вже на другий рік життя — становлять серйозну загрозу для місцевих риб, оскільки сонячний окунь поїдає ікру та мальків інших видів.
Риба ловиться на різні тваринні насадки, найуспішніше — на поплавкову вудку з хробаком. Фахівці наголошують, що поява сонячного окуня в українських водоймах вимагає підвищеної уваги до екологічного стану водойм і контролю за розповсюдженням інвазивних видів.
