"Тисяча Зеленського": NYT назвала мотиви виплати допомоги

В статті зазначили, що рішення про надання допомоги, принаймні частково, має на меті пом'якшити удар від підвищення податків.

Президент України Володимир Зеленський стикається з необхідністю знаходити нові фінансові ресурси для війни з Росією без збільшення економічного тягара для громадян.

Про це повідомило видання The New York Times.

Підвищення податків в Україні

В NYT зазначили, що останнім кроком стало підвищення податків, що включає збільшення прибуткового податку для військових витрат від 1,5 до 5%.

"Уряд заявив, що підвищення податку дозволить додатково зібрати 3,5 мільярда доларів цього й наступного року, і що ці гроші будуть насамперед використані для виплати зарплат українським військовослужбовцям", – йдеться у статті.

"Тисяча Зеленського"

Одночасно, згідно з матеріалом, Зеленський запровадив програму фінансової підтримки, що дозволяє українцям отримати одноразову виплату в розмірі 1 000 гривень. Це рішення, хоча сума й не є значною, уряд рекламував як спосіб продемонструвати підтримку своїм громадянам.

"Аналітики кажуть, що ця програма є прорахованою спробою пана Зеленського підтримати свою популярність серед населення, яке дедалі більше втомлюється від війни. Ця втома була посилена цьогорічною мобілізацією, яка оголила розкол у суспільстві, та корупційними скандалами, що заплямували імідж уряду", – йдеться в повідомленні.

Видання зазначило, що згідно з нещодавнім опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, рівень довіри до президента Володимира Зеленського залишається високим – 59% порівнюючи з 77% рік тому. Політологи вважають, що такі гранти для громадян є популістським кроком, спрямованим на підтримку пенсіонерів, чия кількість в Україні нараховує 10 мільйонів.

"Виплати уврозмірі 1 000 гривень під час економічних труднощів є традицією в Україні, до якої вдавалися різні уряди впродовж останніх двох десятиліть", – йдеться в матеріалі.

Окрім цього, Зеленський оголосив про створення Міністерства національної єдності, метою якого стане повернення мільйонів українців, що емігрували через війну. Проте деталі щодо фінансування та діяльності міністерства наразі залишаються невизначеними.

В NYT додали, що влада України повідомила, що отримувачі допомоги можуть витратити кошти на різноманітні потреби, зокрема на оплату комунальних послуг, придбання продуктів харчування та ліків. Також є можливість передати частину грошей на підтримку української армії.

"Рішення про надання грантів, принаймні частково, має на меті пом'якшити удар від підвищення податків", – зазначили у виданні.

Думки експертів

Заступник голови парламентського комітету з фінансів, податків та митної політики Ярослав Железняк зазначив, що загальна вартість програми становитиме 15 мільярдів гривень, і кошти будуть перерозподілені з програм, які мали бути витрачені для програм з безробіття та розмінування. В телефонному інтерв'ю він зазначив, що одночасне підвищення податків і надання допомоги схоже на те, як "однією рукою вони забирають гроші, а іншою віддають їх назад".

За даними NYT, економісти також критикують програму грантів, стверджуючи, що індивідуальні виплати не зможуть суттєво вплинути на економічне зростання, а значно більшу користь принесло б спрямування коштів на підтримку армії.

Зокрема, Юрій Гайдай, старший економіст Центру економічної стратегії, зазначив, що програма повинна бути орієнтована на найвразливіші верстви населення, зокрема переселенців, пенсіонерів і ветеранів.

"Пан Октисюк, аналітик (політичний експерт українського аналітичного центру Democracy House Анатолій Октисюк, – Ред.), сказав, що пан Зеленський, мабуть, уже думає про свою долю на післявоєнних виборах і може бути стурбований тим, що він може програти, оскільки "люди хочуть свіжих облич". Пан Октисюк та інші політичні оглядачі вказують на генерала Валерія Залужного, колишнього головнокомандувача української армії, якого пан Зеленський звільнив у лютому, як на сильного потенційного претендента", – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон про підвищення податків.

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