Економічне бронювання в Україні: коли запрацює та яких змін очікувати

В Україні заппроводять модель економічного бронювання. Наразі розглядають три моделі, рішення про це вже ухвалено - повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк.

Коли може запрацювати економічне бронювання та які зміни очікувати - читайте далі.

Зазначається, що економічне бронювання може запрацювати вже цього року, зокрема у жовтні-листопаді. За підрахунками Міністерства фінансів, щомісячні надходження до держбюджету від цього можуть становити близько 8 млрд гривень.

Три моделі економічного бронювання

Парламент розробив три моделі економічного бронювання від мобілізації. Моделі, які запропонували законодавці, передбачають:

сплату спеціального збору за бронювання працівників

бронювання на підставі заробітної плати

змішану модель бронювання.

"Воюй, або працюй"

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував, що основним принципом нової системи стане формула "воюй або працюй". Цей процес має на меті стимулювання підвищення зарплат, що, своєю чергою, збільшить надходження в бюджет через податки.

Нова модель також передбачає введення критеріїв для економічного бронювання, серед яких заробітна плата у розмірі понад 34 тисячі гривень. Цей крок, за словами урядовців, має за мету підвищення прозорості та справедливості системи.

Щоб потрапити до списку критично важливих підприємств, потрібно було відповідати принаймні трьом з семи критеріїв:

Підприємство входить до переліку державних компаній, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки країни;

Підприємство грає важливу роль для економіки або задоволення потреб місцевої громади (встановлюється галузевими міністерствами або органами місцевого самоврядування);

Відсутність заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ);

Середня заробітна плата на підприємстві перевищує середній рівень зарплати в регіоні за четвертий квартал 2021 року;

Підприємство є резидентом платформи Дія.Сіті.

Основні зміни

Наразі до постанови додали можливість бронювати 100% працівників підприємства, замість базових 50%. Дозволено бронювати максимум тих співробітників, які будують фортифікаційні споруди, задіяні у підприємствах ОПК, електроенергетики, ядерної, вугільної або нафтової промисловості.

Також повернули бронювання для поліцейських та працівників ДСНС, але у кількості не більш ніж 50% всіх працівників, хоча раніше пропонували й до 70% особового складу.

Внесли і зміни, які надають можливість отримати відстрочку операторам протимінної діяльності. Змінами у червні уряд затвердив додатковий механізм бронювання через "Дію".

Зміни для українців, які вирішили повернутися

У Раді обговорювали і можливість електронного дистанційного бронювання, що дозволить українцям ще до повернення бути впевненими в наявності бронювання. Цей підхід має на меті підвищити економічну стійкість країни та стимулювати бізнес до підвищення заробітних плат.

"Саме тому ми говоримо про комплексний підхід, а не суто голе економічне бронювання, коли критерієм є лише висока по ринку зарплата, а значить сплата податків", — зазначив ще один урядовець у коментарі LB.ua.

Додамо, за підрахунками Міністерства фінансів, щомісячні надходження до держбюджету від цього можуть становити близько 8 млрд гривень.

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