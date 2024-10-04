Економічне бронювання в Україні: коли запрацює та яких змін очікувати

Обговорення йдуть навколо щомісячного підтвердження зарплати працівника.
В Україні заппроводять модель економічного бронювання. Наразі розглядають три моделі, рішення про це вже ухвалено - повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк.
Коли може запрацювати економічне бронювання та які зміни очікувати - читайте далі.
Зазначається, що економічне бронювання може запрацювати вже цього року, зокрема у жовтні-листопаді. За підрахунками Міністерства фінансів, щомісячні надходження до держбюджету від цього можуть становити близько 8 млрд гривень.
Три моделі економічного бронювання
Парламент розробив три моделі економічного бронювання від мобілізації. Моделі, які запропонували законодавці, передбачають:
- сплату спеціального збору за бронювання працівників
- бронювання на підставі заробітної плати
- змішану модель бронювання.
"Воюй, або працюй"
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував, що основним принципом нової системи стане формула "воюй або працюй". Цей процес має на меті стимулювання підвищення зарплат, що, своєю чергою, збільшить надходження в бюджет через податки.
Нова модель також передбачає введення критеріїв для економічного бронювання, серед яких заробітна плата у розмірі понад 34 тисячі гривень. Цей крок, за словами урядовців, має за мету підвищення прозорості та справедливості системи.
Щоб потрапити до списку критично важливих підприємств, потрібно було відповідати принаймні трьом з семи критеріїв:
- Підприємство входить до переліку державних компаній, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки країни;
- Підприємство грає важливу роль для економіки або задоволення потреб місцевої громади (встановлюється галузевими міністерствами або органами місцевого самоврядування);
- Відсутність заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ);
- Середня заробітна плата на підприємстві перевищує середній рівень зарплати в регіоні за четвертий квартал 2021 року;
- Підприємство є резидентом платформи Дія.Сіті.
Основні зміни
Наразі до постанови додали можливість бронювати 100% працівників підприємства, замість базових 50%. Дозволено бронювати максимум тих співробітників, які будують фортифікаційні споруди, задіяні у підприємствах ОПК, електроенергетики, ядерної, вугільної або нафтової промисловості.
Також повернули бронювання для поліцейських та працівників ДСНС, але у кількості не більш ніж 50% всіх працівників, хоча раніше пропонували й до 70% особового складу.
Внесли і зміни, які надають можливість отримати відстрочку операторам протимінної діяльності. Змінами у червні уряд затвердив додатковий механізм бронювання через "Дію".
Зміни для українців, які вирішили повернутися
У Раді обговорювали і можливість електронного дистанційного бронювання, що дозволить українцям ще до повернення бути впевненими в наявності бронювання. Цей підхід має на меті підвищити економічну стійкість країни та стимулювати бізнес до підвищення заробітних плат.
"Саме тому ми говоримо про комплексний підхід, а не суто голе економічне бронювання, коли критерієм є лише висока по ринку зарплата, а значить сплата податків", — зазначив ще один урядовець у коментарі LB.ua.
Додамо, за підрахунками Міністерства фінансів, щомісячні надходження до держбюджету від цього можуть становити близько 8 млрд гривень.