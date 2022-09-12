Економічне насильство в сім'ї: як його розпізнати та подолати

Говорячи про домашнє насильство, більшість людей думає про фізичні напади чи словесні образи. Однаку нездорових стосунках також трапляється психологічний тиск через гроші. Читайте про те, як розпізнати та подолати економічне насильство, в матеріалі ТСН.ua.

Центр фінансової безпеки США ще 2011 року провів дослідження, яке показало, що в 99% випадків домашнього насильства також має місце і психологічний тиск через гроші. В Україні немає точної статистики економічного насильства, але якщо говорити про домашнє насильство загалом, з кожним роком фіксують стрімке зростання випадків домашнього насильства. За словами заступниці міністра внутрішніх справ Катерини Павліченко, за 2021 рік до поліції через насильство у сім'ї заявило на 56% більше громадян, ніж 2020 року. Тому дуже важливо вчасно розпізнати економічне зловживання, яке часто є однією з основних ознак домашнього насильства.

Економічне насильство: що це

Економічне насильство передбачає постійний контроль над можливістю особи, яка переживає домашнє насильство, отримувати, використовувати та зберігати фінанси, умисне позбавлення їжі, житла, одягу чи іншого майна, документів або можливості користуватися ними. Часто жінки чи чоловіки у сім'ї з психологічним тиском через гроші можуть бути позбавлені будь-яких способів працювати або навчатися. Інколи їх примушують до роботи. Вкрай рідко потерпіла особа отримує доступ до фінансів чи інших ресурсів. І навіть якщо вона може використовувати їх, то повинна звітуватися за кожну витрачену копійку.

Загалом, неможливо створити єдину картинку, яка б змальовувала економічне насильство у сім'ї. Адже воно може відрізнятися від ситуації до ситуації. Часто кривдники використовують досить витончену тактику, наприклад, маніпулювання, тоді як в іншому випадку вони можуть бути відкритими та вимогливими, залякувати іншу людину.

Однак мета завжди лише одна - отримання повного контролю та влади над стосунками.

Який вплив має економічне насильство на особу, яка з ним стикнулася

Часто наслідки економічного насильства руйнівні. Особа, яка його пережила, почуває себе невпевненою у собі. В короткотривалій перспективі жінки чи чоловіки стають більш вразливими до тиску з фізичного та емоційного боку.

Сім ознак, що ви переживаєте економічне насильство у сім'ї

Економічне насильство у сім'ї: сім ознак / Фото: Pexels

Енджела Вельш, шлюбна і сімейна терапевтка з Вальпараїсо (штат Індіана), виділяє сім чітких ознак економічного насильства у шлюбі з боку дружини або чоловіка:

Відмова у доступі до фінансів - якщо партнер/партнерка не надає вам доступу до грошей сім'ї, варто занепокоїтися. Хоча подружні активи можуть походити з різних потоків, вони все ж належать сім'ї. Неможливість отримати фінанси тоді, коли в цьому виникає потреба, є серйозною проблемою у стосунках.

- якщо партнер/партнерка не надає вам доступу до грошей сім'ї, варто занепокоїтися. Хоча подружні активи можуть походити з різних потоків, вони все ж належать сім'ї. Неможливість отримати фінанси тоді, коли в цьому виникає потреба, є серйозною проблемою у стосунках. Інтенсивний моніторинг витрат - якщо чоловік чи дружина вимагає детальний звіт про ваші фінансові витрати та перераховує кожну копійку здачі після того, як ви віддали гроші, це вказує на токсичні стосунки.

- якщо чоловік чи дружина вимагає детальний звіт про ваші фінансові витрати та перераховує кожну копійку здачі після того, як ви віддали гроші, це вказує на токсичні стосунки. Гнів через витрати, які приносять користь особі, яка переживає насильство - якщо ви витрачаєте сімейні гроші на одяг, косметику, розваги чи їжу, а партнер/партнерка в такому разі може розізлитися, краще одразу закінчити такі стосунки.

- якщо ви витрачаєте сімейні гроші на одяг, косметику, розваги чи їжу, а партнер/партнерка в такому разі може розізлитися, краще одразу закінчити такі стосунки. Партнер/партнерка видає вам "кишенькові гроші" - водночас доступ до всіх інших фінансів сім'ї залишається у нього/неї. Варто запам'ятати, що подружнє майно - це гроші подружжя. І ви можете витрачати їх нарівні з чоловіком/дружиною.

- водночас доступ до всіх інших фінансів сім'ї залишається у нього/неї. Варто запам'ятати, що подружнє майно - це гроші подружжя. І ви можете витрачати їх нарівні з чоловіком/дружиною. Вимагання повернення коштів, які ви взяли на потреби подружжя - якщо ви робите будь-які побутові покупки за кошти сім'ї, недоречно, якщо партнер/партнерка вимагає повернення цих грошей. Інколи навіть буває, що кривдник вимагає відсотки на подружні фінанси.

- якщо ви робите будь-які побутові покупки за кошти сім'ї, недоречно, якщо партнер/партнерка вимагає повернення цих грошей. Інколи навіть буває, що кривдник вимагає відсотки на подружні фінанси. Вам не дозволяють працювати - в такому разі проблема набагато глибша, особливо, якщо партнер/партнерка не дають вам вийти з дому. Ніхто не має права обмежувати іншу людину у пересуванні та праві на працю.

- в такому разі проблема набагато глибша, особливо, якщо партнер/партнерка не дають вам вийти з дому. Ніхто не має права обмежувати іншу людину у пересуванні та праві на працю. Подвійні стандарти - наприклад, якщо після бурхливої сварки чоловік чи дружина робить несподіване придбання за кошти подружжя на велику суму. Також буває, що після того, як особа, яка переживає насильство, купить щось дрібне для себе, кривдник купує коштовну річ для того, щоб її покарати.

Як оговтатися після економічного насильства

Як оговтатися після економічного насильства / Фото: Pexels

Сім ознак економічного насильства допоможуть вам зрозуміти, чи ви з ним стикнулися. Після цього можна розробити план, як уникнути токсичних стосунків або закінчити їх, навіть якщо ви втратили контроль над своїми фінансами.

Докторка економічних наук Любов Жарова дає особам, які пережили економічне насильство, кілька рекомендацій, що допоможуть ознайомитися зі своїми правами та повернути віру в себе:

Спробуйте вийти з ізоляції - зазвичай першим кроком кривдника стосовно особи, яка переживає домашнє насильство, є руйнування кола спілкування, спроба віддалити людину від колег, друзів, знайомих, рідних. Дуже важливо встановити або відновити коло спілкування, навіть якщо ви не будете це афішувати.

- зазвичай першим кроком кривдника стосовно особи, яка переживає домашнє насильство, є руйнування кола спілкування, спроба віддалити людину від колег, друзів, знайомих, рідних. Дуже важливо встановити або відновити коло спілкування, навіть якщо ви не будете це афішувати. Налагодити стосунки з друзями чи іншими людьми, яким ви довіряєте - завдяки спілкуванню з іншими, ви зможете поглянути на ситуацію, що склалася, з іншого боку. Сили протидіяти економічному насильству можуть додати також розповіді інших осіб, які потерпають від такого ставлення чи стикнулися з ним.

- завдяки спілкуванню з іншими, ви зможете поглянути на ситуацію, що склалася, з іншого боку. Сили протидіяти економічному насильству можуть додати також розповіді інших осіб, які потерпають від такого ставлення чи стикнулися з ним. Спробувати онлайн навчання або роботу - якщо партнер/партнерка забороняє виходити на роботу або навчатися, сьогодні існує чимало можливостей робити це в онлайн форматі.

- якщо партнер/партнерка забороняє виходити на роботу або навчатися, сьогодні існує чимало можливостей робити це в онлайн форматі. Відновити чи створити власні фінансові ресурси - спробуйте заощаджувати кожну копійчину у безпечному місці (це може бути надійний друг, банківська комірка чи рахунок). Навіть якщо поповнення будуть невеликими, з часом вони дозволять почати новий етап життя без економічного насильства.

- спробуйте заощаджувати кожну копійчину у безпечному місці (це може бути надійний друг, банківська комірка чи рахунок). Навіть якщо поповнення будуть невеликими, з часом вони дозволять почати новий етап життя без економічного насильства. Збирати інформацію про можливу допомогу та підтримку - можна знайти психологів чи інших експертів, які допоможуть вам більше дізнатися про свої права і можливості.

- можна знайти психологів чи інших експертів, які допоможуть вам більше дізнатися про свої права і можливості. Припинити токсичні стосунки - це може бути важко, але такий крок - найважливіший. Зазвичай стосунки, де є економічне або будь-яке інше насильство, будуються не на довірі, а на бажанні отримати владу над іншою людиною.

На економічне насильство рідше звертають увагу, але воно є дуже потужним методом утримання іншої людини в пастці токсичних стосунків. Часто особа, яка переживає домашнє насильство, дуже стурбована нездатністю забезпечувати себе та своїх дітей фінансово, а тому залишається зі своїм кривдником. Тим більше, що довести вину "економічного" кривдника та залучити його до відповідальності вкрай складно.