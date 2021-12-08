Економічний паспорт українця: хто і коли отримає понад 600 тисяч гривень

Читайте в матеріалі ТСН.ua: хто і коли зможе отримати понад 600 тисяч гривень з “економічного паспорта українця”.
Згідно нового законопроєкту “Про економічний паспорт” українця, який президент Володимир Зеленський планує внести на розгляд вже 10 грудня, кожен українець, який народився, починаючи з 1 січня 2019 року, отримає від держави понад 620 тисяч гривень по досягненню повноліття.
“Економічний паспорт” — це, фактично, банківський рахунок, на який будуть нараховуватися кошти від держави.
Умови отримання коштів з “економічного паспорта”
Існує ще дві умови отримання коштів від держави по досягненню повноліття:
- потрібно бути громадянином України;
- проживати протягом останніх п’яти років перед повноліттям на території України.
Тобто, в 2037 році підросте перше покоління, яке повинно отримати понад 600 тисяч гривень. Планується, що держава в перший рік виплатить більше 190 млрд. гривень.
Гроші для “економічного паспорту українця” будуть поступати в Фонд майбутніх поколінь з Державного бюджету. Очікується, що накопичувати кошти почнуть вже з 2023 року.
На що можна буде витратити кошти з “економічного паспорту українця”
Просто зняти гроші з рахунку і витратити їх на свій розсуд не вийде. Держава створила список цілей, куди можуть піти понад 600 тисяч гривень з “економічного паспорту”:
- оплатити профтехнічну або вищу освіту на території України;
- придбати власне житло, але лише на території України;
- відкласти на пенсійний рахунок.
В деяких випадках кошти можна буде використати достроково і на інші цілі. Наприклад, в разі тяжкої хвороби (рак, інсульт, інфаркт, трансплантація життєво важливих органів, тощо).