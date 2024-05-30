"Економічного бронювання" не буде, у Зеленського відмовились від цієї ідеї — ЗМІ

Військові переконані, що "економічне бронювання" не сприятиме мобілізації, а лише стане "офіційним відкупом" від неї.

В Офісі президента України відмовилися від ідеї так званого "економічного бронювання" від мобілізації. Очікуване підвищення податків певною мірою вплинуло на те, що ця ідея не буде реалізована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в ОП.

Співрозмовник видання пояснив, що причиною відмови від такої ідеї було те, що Генштаб побоюється, що "економічне бронювання" не розв'яже проблему з нестачею кадрів, а лише буде сприйнято як офіційний відкуп від мобілізації і спричинить негативну реакцію в армії.

"Наразі від ідеї економічного бронювання відмовилися взагалі, тому що категорично проти був Генштаб. Але 5 млрд доларів (200 млрд грн - ред.), які через це не потраплять до бюджету, треба чимось покрити. Думаю, зростання податків частково вирішить цю проблему", - сказав співрозмовник в ОП.

У Генштабі відмовилися коментувати виданню свою позицію щодо "економічного бронювання", пославшись на те, що це питання не в його компетенції.

Голова фінансового комітету Ради Данило Гетьманцев вважає, що питання бронювання та підвищення податків взагалі не пов'язані.

"Підвищення податків буде в будь-якому разі - іншого джерела немає", - сказав він у коментарі виданню.

Нагадаємо, остаточного порядку бронювання від мобілізації в Україні ще не визначено, але є кілька варіантів. Автор одного з них, голова Комітету з питань економічного розвитку, народний депутат Дмитро Наталуха пояснив, чим вони відрізняються один від одного, який із них найкращий і чому.

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