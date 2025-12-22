ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
194
2 хв

"Економічний щит" України: Цивінський формує нову модель роботи БЕБ у регіонах

Під час жовтневого візиту до Одеси Цивінський представив національний проєкт «Економічний щит», у межах якого БЕБ запускає Індекс економічної безпеки регіонів.

Ігор Бережанський
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський продовжує серію робочих поїздок регіонами України, мета яких — побудувати нову модель взаємодії між державою, бізнесом і правоохоронною системою, повідомляє пресслужба БЕБ.

Візити до Одеської, Волинської та Вінницької областей демонструють, що регіональні поїздки є частиною системної стратегії реформування відомства, а не разовими протокольними заходами.

Під час жовтневого візиту до Одеси Цивінський представив національний проєкт «Економічний щит», у межах якого БЕБ запускає Індекс економічної безпеки регіонів. Цей інструмент має дозволити аналітично оцінювати ситуацію в кожній області, визначати ключові ризики та оперативно реагувати на загрози економічній стабільності.

«Наша мета — створити систему, де бізнес відчуває не тиск, а партнерство з державою. Рівні правила гри є запорукою розвитку підприємництва та довіри», — наголошував тоді директор БЕБ.

У листопаді під час робочого візиту на Волинь очільник Бюро зосередився на живому діалозі з регіональним бізнесом. Обговорювалися питання аграрного сектору, будівництва, легкої промисловості, тіньової зайнятості, податкових зобов’язань і прозорості тендерних процедур.

За словами Цивінського, ключове завдання БЕБ у регіонах — збирати проблематику «знизу», а не формувати рішення в кабінетах без зворотного зв’язку.

Вінниччина: аналітика, цифрові інструменти та превенція

Під час візиту до Вінницької області директор БЕБ провів зустрічі з керівництвом регіону, силовими структурами та бізнесом. 

У центрі уваги керівництва Бюро економічної безпеки — аналітичний підхід у боротьбі з тіньовою економікою, цифрові інструменти та превенція економічних порушень.

У БЕБ підкреслюють: усі регіональні візити об’єднує єдина стратегічна логіка — відхід від «каральної» моделі до аналітично-правоохоронної, де пріоритетом є попередження порушень, а не реакція постфактум, повідомляє видання "Новини Вінниці". 

«Ми будуємо систему, в якій бізнес змагається ефективністю і креативністю, а не якимись зв’язками. Якщо компанія працює в межах закону — їй нічого боятися», — неодноразово наголошував Цивінський під час зустрічей у регіонах.

За даними БЕБ, регіональні поїздки триватимуть і надалі. Їхнє завдання — посилити економічну безпеку на місцях, підвищити надходження до бюджету та сформувати довіру між бізнесом і державними інституціями.

194
