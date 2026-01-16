Економіст розповів про шкоду від комендантської години

В Україні змінюють правила комендантської години / © Associated Press

Комендантська година не потрібна в центрі країни — вона негативно впливає на економіку.

Таку думку в етері Ранок.LIVE висловив економіст Олег Устенко.

З його слів, обмеження можуть бути виправдані для прикордонних міст, однак у столиці вони радше стримують економічну активність.

«Комендантська година, разом із атаками безпілотників, проблемами в енергетиці та відключеннями світла, погіршує загальний настрій людей», — додав він.

Устенко наголосив, що саме настрої населення безпосередньо впливають на економіку: за умов невизначеності й страху люди менше витрачають кошти, особливо на товари довготривалого користування, що знижує внутрішнє споживання та економічне зростання.

Нагадаємо, новопризначений міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що у зв’язку із масованими атаками РФ в українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. А тому необхідні зміни для населення, які він і впроваджує. Він розповів, що посилюють роботу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці та Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах міста Києва та Київської області.

І головне — змінюють правила пересування громадян на вулиці в комендантську годину.

«Люди зможуть вільно пересуватися для того, щоб дістатися „Пунктів незламності“, зокрема й вночі», — уточнив Шмигаль.