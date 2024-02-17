Економіст шокував заявою щодо витрат на новий призов

Витрати на новий призов - це половина доходів бюджету 2024 року.

Про це заявив кандидат економічних наук Андрій Новак в ефірі КИЇВ24.

"Для того, щоб мати умовно 400-500 тисяч мобілізованих і їх забезпечити, треба нових 1,5-2 мільйони працівників... Економіку обманути неможливо, це як дві посудини, але з’єднані між собою. Якщо ви забираєте з однієї посудини – забирається автоматично і з іншою. Тому перш ніж оголошувати отакі суто військові якісь наміри, треба для початку прорахувати економіку, чи це взагалі реально таке забезпечення... Якщо орієнтуватися на 400-500 тисяч мобілізованих, то це плюс 700 мільярдів гривень витрат. Я вам наведу приклад: на сьогодні бюджет, прийнятий на цей рік, його дохідна частина – всього-на-всього 1,5 трильйона. Тобто ми маємо на нових мобілізованих витратити половину майже дохідної частини бюджету. Ви розумієте, які це неспівмірні реальні можливості", - сказав він.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів дозволив територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки працювати цілодобово під час проведення мобілізації та/або під час дії воєнного стану. Нардеп і член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснив таке рішення.

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