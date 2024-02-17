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Економіст шокував заявою щодо витрат на новий призов

Економіст шокував заявою щодо витрат на новий призов

Економіст озвучив цифри, що вражають про мобілізацію

На нових мобілізованих можуть витратити половину майже дохідної частини бюджету.

Витрати на новий призов - це половина доходів бюджету 2024 року.

Про це заявив кандидат економічних наук Андрій Новак в ефірі КИЇВ24. 

"Для того, щоб мати умовно 400-500 тисяч мобілізованих і їх забезпечити, треба нових 1,5-2 мільйони працівників... Економіку обманути неможливо, це як дві посудини, але з’єднані між собою. Якщо ви забираєте з однієї посудини – забирається автоматично і з іншою. Тому перш ніж оголошувати отакі суто військові якісь наміри, треба для початку прорахувати економіку, чи це взагалі реально таке забезпечення... Якщо орієнтуватися на 400-500 тисяч мобілізованих, то це плюс 700 мільярдів гривень витрат. Я вам наведу приклад: на сьогодні бюджет, прийнятий на цей рік, його дохідна частина – всього-на-всього 1,5 трильйона. Тобто ми маємо на нових мобілізованих витратити половину майже дохідної частини бюджету. Ви розумієте, які це неспівмірні реальні можливості", - сказав він. 

Нагадаємо, Кабінет міністрів дозволив територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки працювати цілодобово під час проведення мобілізації та/або під час дії воєнного стану. Нардеп і член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснив таке рішення.

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