Економить час та дозволяє дбати про себе: у KFC доступні ситні та смачні ланчбокси

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На щастя, долати виклики сьогодення допомагають заклади швидкого харчування. Зокрема, KFC, наприклад, піклується не тільки про ваш обід, а й про його якість, тому запроваджує спеціальну пропозицію – ланчбокси.

Вони вже доступні до замовлення, тому саме час спробувати нові комплексні обіди. Готовий ланчбокс економить час, адже його легко взяти з собою в офіс, на навчання чи в дорогу. А на додаток ще й неперевершений смак – виходить ідеальний варіант для тих, хто цінує якість і комфорт у кожному прийомі їжі.

Чудовий обід на роботі

Вартість комплексного обіду стартує від 210 гривень. Пропозиція KFC доступна у фіксовані години – з 12.00 до 17.00, тобто саме в час обідніх перерв на роботі. Ланчбокси можна придбати безпосередньо в ресторанах KFC, які легко знайти поблизу офісу чи місця роботи. А для тих, хто працює дистанційно чи просто не має можливості вийти на обід, є ще зручніша опція – доставка прямо до дому чи в коворкінг.

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Замовивши ланчбокси прямо до робочого місця, можна не просто пообідати, а й перетворити перерву на можливість поспілкуватися та відволіктися від справ. Адже часто ми проводимо багато часу поруч із колегами, але знаємо про них не так уже й багато. Спільний обід – це шанс краще пізнати один одного, обговорити щось цікаве та просто приємно провести час у компанії.

Ланчбокси KFC готуються швидко, тому підходять для тих, хто цінує свій час і не хоче витрачати обідню перерву в очікуванні замовлення, особливо, коли робочий графік насичений, а дедлайни підтискають.

Є 6 варіантів обідів

Не варто також і турбуватись через одноманітність страв, адже у KFC доступні одразу кілька варіантів ланчбоксів. Бренд анонсував 6 пропозицій, де гості зможуть обрати той продукт, які хочуть отримати саме сьогодні. У такий спосіб з'являється кількість комбінацій, які можна змінювати, залежно від свого бажання та створювати саме такий ланчбокс, який буде відповідати всім вашим вимогам.

Кожен обід складається з 5 продуктів: бургер або твістер, картопля, соус, напій, 2 стріпси або 4 нагетси.

Обрати свій обід можна з хрустких та смачних ланчбоксів: «Ай-Твістер», «Чізбургер», «Твістер», «Сандерс Бургер», «Боксмайстер», «Грандер Барбекю».

KFC в Україні – це не просто про смачну курку, а вже про цілу історію. З 2012 року бренд тішить українців своїми легендарними стравами. Компанію не зупинило навіть повномасштабне вторгнення, за період якого вона відкрила 17 нових ресторанів та розширила меню, щоб кожен міг насолоджуватися улюбленими смаками.