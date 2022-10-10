Економія електрики споживачами допоможе уникнути віялових відключень - Міненерго

Наразі йдеться про віялові відключення електрики не більше, ніж на дві години.

Економія електроенергії українськими споживачами допоможе уникнути великого об'єму віялових відключень і стабілізувати всю енергосистему.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Сьогодні були наймасовіші пошкодження. Важливе питання пікового споживання – коли будуть застосовані в певних регіонах графіки зменшення споживання. Йдеться про відключення не більше, ніж на дві години. За рахунок спільного розуміння економії, можливо, ми зможемо уникнути того об'єму відключень і це допоможе стабілізувати всю енергосистему", – сказав Галущенко.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що буде з енергосистемою в найближчі дні. За його словами, росіяни завдали наймасштабнішого удару по енергосистемі України за весь час війни.

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