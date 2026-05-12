Економити на щоденних покупках стало простіше — вийшов новий застосунок АТБ Актуально
Цифровізація вже стала одним із ключових елементів нашого життя. За допомогою смартфона ми не лише спілкуємось і дивимось новини, але й отримуємо доступ до будь-яких сервісів, державних послуг, мобільного банкінгу, у зручний спосіб купуємо товари в магазинах.
Розуміючи стрімку інтеграцію технологій у суспільні процеси, в АТБ ще кілька років тому запустили власну онлайн-екосистему, яка на базі мобільного застосунку фактично поєднала всі наявні сервіси компанії. Українцям таке рішення прийшлося до смаку: ще на початковому етапі рахунок завантажень застосунку АТБ пішов на сотні тисяч, а сьогодні вже подолав позначку мільйон.
Нещодавно популярний мобільний застосунок АТБ отримав цікаве оновлення, яке розширює можливості для економії коштів під час купівлі якісних продуктів і товарів першої необхідності в улюбленій мережі. З новим застосунком АТБ уже можна отримувати додаткову знижку 10% на певні товари (позначені спеціальними цінниками) прямо на касі магазину. Достатньо лише просканувати код із оновленого застосунку на касі АТБ. Якщо ж купуєте в онлайн-магазині чи через сервіс самостійних покупок (Scan & Buy), усе працює ще простіше — знижки застосовуються автоматично без жодних додаткових дій.
Окрім того, новий мобільний застосунок АТБ став ще швидшим, зручнішим і приємнішим у користуванні і тепер має більш просту, ефективну та максимально зрозумілу навігацію.
Серед доступних опцій такі затребувані клієнтські сервіси:
постійне оновлення акційного асортименту;
швидке оформлення доставки додому, самовивіз, поштомат/відділення «Нової пошти» або відділення Укрпошти;
електронні чеки всіх покупок;
зарахування решти на електронний гаманець;
перелік улюблених товарів із можливістю відстеження ціни.
Зручний та інтуїтивно зрозумілий застосунок АТБ об'єднав на одній платформі діючі програми лояльності, єПідтримку, особистий кабінет покупця, інноваційний чатбот, кобрендові партнерські проєкти (включно з платіжними картками АТБ від шести провідних банків країни), благодійні ініціативи, інтернет-магазин повного циклу, розваги, мапи, контактні дані, сервіси компаній-партнерів і багато іншого. Він одразу ж набув популярності, про що свідчать шалені показники завантажень у Google Play та App Store.
