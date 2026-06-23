Екопарк Фельдмана у Харкові можуть евакуювати: у чому причина загрози

Екопарк Фельдмана

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Через ускладнення безпекової ситуації на півночі Харкова влада готує Екопарк Фельдмана до можливої евакуації.

Про це під час пресконференції повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.

Водночас у регіоні посилюють захист від ворожих дронів, хоча влада визнає, що захистити абсолютно всі об’єкти від таких нальотів неможливо. За словами голови ОВА, адміністрація парку вже не раз скасовувала масові події, оскільки через загрозу обстрілів та можливі провокації проводити їх надто небезпечно

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«Екопарк Фельдмана вже кілька разів зупиняв проведення масових заходів. Це пряма небезпека, можливі провокації. Ми готуємо їх до того, що може знадобитися евакуація, бо далі буде лише важче в цьому районі», — зазначив Синєгубов.

Крім того, начальник обласної адміністрації прокоментував питання захисту критичної інфраструктури та міських шляхів від БпЛА. Він підкреслив, що повністю закрити антидроновими сітками адміністративні будівлі чи транспортні артерії технічно неможливо.

Наразі через постійну небезпеку північна частина Кільцевої дороги навколо Харкова залишається закритою для руху транспортних засобів.

Нагадаємо, після російської атаки 1 січня екопарк Фельдмана зазнав масштабних руйнувань. Волонтерка дістала поранення, загинули декоративні птахи, постраждали леви.

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У соцмережах і Telegram-каналах невдовзі після обстрілів 1 січня почали публікувати фото та відео масштабів руйнування «Фельдман-Екопарку». На кадрах було видно наслідки удару: знищені вольєри та інфраструктуру екопарку.

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