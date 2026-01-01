Зимник знищено, леви поранені: що відомо про наслідки нового удару РФ по екопарку Фельдмана

Армія РФ атакувала «Фельдман-Екопарк» у передмісті Харкова / © Суспільне

У перший день 2026 року російська армія атакувала «Фельдман-Екопарк» під Харковом.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про наслідки ворожого обстрілу та в якому стані перебувають тварини.

Армія РФ атакувала екопарк під Харковом

Окупанти вдарили КАБом по «Фельдман-Екопарку» під Харковом у перший день 2026 року.

Внаслідок російського авіаудару по екопарку під Харковом зазнала поранень волонтерка, повністю зруйнований зимник для хижаків і зимове приміщення для птиці. Леви поранені.

«Зруйнований повністю зимник хижаків і зимове приміщення для птиці. Леви поранені. Там усе зруйноване. І вкотре зруйновані приміщення для маленьких тварин», — повідомив засновник закладу Олександр Фельдман.

За його словами, існує ймовірність, що загинула майже вся «елітна птиця», яка перебувала у спеціальних вольєрах. Йдеться про папуг, фазанів і тих крилатих, які потребували теплих умов перебування.

Що відомо про стан тварин

Після російського авіаудару по «Фельдман-Екопарку» під Харковом життю левів, які дістали поранення, ніщо не загрожує. За словами керівника Івана Достова, ветеринарні лікарі незабаром проведуть їхній огляд, передає «Суспільне».

Тварини налякані, але їхній стан не викликає критичних побоювань. Скільки саме їх загинуло — наразі невідомо.

Птахи, які пережили російський обстріл / © Суспільне

Леви екопарку Фельдмана дістали поранення / © Суспільне

«Загинули птахи, наразі їхня кількість невідома, порахуємо. Там дуже багато птахів. Декоративні кури, фазани, цесарки були в цьому крилі», — уточнив керівник екопарку.

У Мережі показали фото й відео масштабів руйнування екопарку Фельдмана

У соцмережах і Telegram-каналах невдовзі після обстрілів 1 січня почали публікувати фото та відео масштабів руйнування «Фельдман-Екопарку».

Зокрема, журналісти «Суспільного» опублікували фото наслідків російського обстрілу:

© Суспільне © Суспільне © Суспільне © Суспільне © Суспільне © Суспільне © Суспільне

Згодом адміністрація екопарку опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, на якому показано масштаби руйнувань, які заподіяли російські окупанти.

На кадрах видно наслідки удару: знищені вольєри та інфраструктуру екопарку.

«Загинуло багато птахів, їхня кількість уточнюється. Також поранення дістали леви, стан тигрів невідомий — вони поховалися у напівзруйнованих приміщеннях. Фахівці очікують нової рушниці з седативним препаратом, щоб їх приспати та перемістити до іншого приміщення, оскільки все необхідне обладнання було у зруйнованій будівлі й наразі недоступне. Операція з порятунку тварин триває, розміри завданих збитків уточнюються», — йдеться в описі під відео.

Росіяни не вперше атакують екопарк під Харковом

«Фельдман-Екопарк» не вперше опиняється під російськими обстрілами. Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України він опинився на лінії вогню. Під час спроб врятувати тварин із «сірої зони» загинуло п’ятеро співробітників екопарку та неповнолітній волонтер, а сам парк зазнав руйнувань і втратив багато тварин через обстріли.

Деяких з екопарку вдалося евакуювати на Полтавщину — мавп, тапірів, дикобразів, черепах та ігуан. Проте у квітні 2022 року через постійні бомбардування армією РФ він був повністю знищений.

Тоді росіяни зруйнували всю інфраструктуру та вольєри. Деяким тваринам дивом вдалося врятуватися.

Згодом, 2023 року, екопарк частково відновив роботу і став повертати евакуйованих тварин.

У липні 2024-го росіяни атакували територію екопарку безпілотниками, поранивши двох співробітників. Згодом, у вересні 2025 року, його територія знову стала ціллю для FPV-дронів.

Наразі відстань, яка відокремлює екопарк від зони бойових дій, сягає близько 20 кілометрів. Перебування тварин так близько до фронту викликає занепокоєння серед зоозахисників.

Як повідомила в коментарі BBC News Україна речниця закладу Олена Клименко, тварин, евакуйованих з екопарку на початку війни, довелося повернути. Зоопарки та притулки, які їх тимчасово прихистили, не мали достатніх ресурсів для довгострокового утримання.

«Фельдман-Екопарк»: історія створення та ключові події

Регіональний ландшафтний парк був заснований 2013 року на кошти благодійного фонду Олександра Фельдмана, пише «Kharkiv-Day». На момент відкриття загальна площа паркової зони становила понад 140 гектарів. До неї увійшли землі лісових угідь на північний схід від Харкова з метою збереження природних комплексів та екологічної освіти.

Головною частиною локації став зоопарк, де у просторих вольєрах утримували сотні видів тварин, зокрема рідкісних і червонокнижних представників світової фауни.

Леви в екопарку Фельдмана

Інфраструктура парку передбачала зони для безпосереднього контакту з тваринами, зокрема «Контактний дворик» із ручними копитними, де відвідувачі могли погодувати звірів спеціальним кормом.

Важливим напрямком діяльності екопарку до війни була соціальна реабілітація дітей з інвалідністю на базі центру іпотерапії. Для туристів регулярно організовували екскурсії, освітні майстер-класи та тематичні заходи.

З початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року екопарк опинився на лінії вогню. Очевидці фіксували випадки жорстокого поводження окупантів із тваринами та факти розкрадання кормів. Деяким звірам вдалося втекти до лісу через пошкоджені вольєри.

Після деокупації восени 2022-го територія парку залишилася вщент зруйнованою і замінованою. Жодна будівля чи вольєр не залишилися неушкодженими.

Тоді працівники паркового закладу взялися за його відновлення, і 2023 року перша локація екопарку відкрилася для відвідувачів.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.