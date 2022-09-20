Експрацівник "Укрпошти" віддав окупантам на Запоріжжі службові авто на 2,5 млн грн

Чоловік почав співпрацювати з окупантами і передав авто так званій "поліції".

Експрацівника "Укрпошти" підозрюють у колабораціонізмі і незаконному передаванні окупантам на Запоріжжі автомобілів компанії загальною вартістю 2,5 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"За даними слідства, колишній механік "Укрпошти" почав співпрацювати з окупаційною владою РФ у м. Василівка Запорізької області. Він добровільно передав так званій "поліції" матеріальні ресурси підприємства, надавши можливість незаконним збройним та воєнізованим формуванням вільно розпоряджатися автомобілями "Укрпошти" вартістю майже 2,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Колишньому працівнику АТ "Укрпошта", який добровільно передав матеріальні ресурси підприємства окупаційній владі РФ, повідомлено про підозру у колабораційній діяльності за ч. 4 ст. 111-1 КК України.

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