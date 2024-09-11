Екс-посадовці "Укрзалізниці" допомагали росіянам переміщувати техніку — СБУ

СБУ виявила у Харківській області чотирьох колишніх посадовців регіонального філіалу "Укрзалізниці", які співпрацювали з російськими військами, допомагаючи переміщувати техніку в Україну.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Ці особи початку повномасштабного вторгнення підтримали окупантів, стали частиною місцевої окупаційної адміністрації. Один з них обійняв посаду керівника, двоє — заступників, а ще один — інженера в створеній ворогом "Куп’янськ-Южній дистанції колії".

На цих посадах вони сприяли відновленню залізничного сполучення з регіоном для задоволення потреб окупаційних сил на сході України. Зокрема, вони допомагали у транспортуванні військової техніки і боєприпасів, організували передачу виробничого обладнання місцевого підрозділу Укрзалізниці та агітували місцевих жителів вступати до "залізничного підприємства", обіцяючи лояльність від окупантів і зарплати в рублях.

Після звільнення Харківщини один з підозрюваних втік до Росії, інші спробували уникнути покарання, сховавшись в регіоні. СБУ встановила місцезнаходження трьох фігурантів і затримала їх. Їм оголошено підозру за ч. 1 ст. 111-2 КК України (співпраця з агресором), суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Четвертому підозрюваному, який втік до Росії, також повідомлено про підозру, і тривають заходи для його затримання.