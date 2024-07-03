Ексбоєць Kraken вперше прокоментував інцидент з Тищенком: "Збожеволілий від безкарності чиновник"

Колишній боєць підрозділу Kraken Дмитро Павлов, на якого у Дніпрі напали охоронці народного депутата Миколи Тищенка, вперше прокоментував інцидент.

Про це він написав у Facebook.

"Друзі, до цього я ніяк не коментував ситуацію, не було особливо часу. Описувати суть події немає сенсу, всі ви, напевно, бачили це відео, коментарі, думаю, ні до чого. Все, що сталося зі мною та моєю дитиною, насправді сталося з усіма нами, з кожним українцем у моїй особі", – пише Павлов.

Ексвійськовий назвав Тищенка "збожеволілим від безкарності чиновником, чиє самолюбство зачепило просте і закономірне запитання українця і який вирішив показати свою владу".

"Вирішив показати, що достатньо лише одного його бажання, і його ручні поліцейські та охоронці поб'ють, принизять, позбавляють волі і покарають будь-якого українця, який наважиться йому суперечити. Він не тільки сам впевнений у своїй безкарності, він навіяв своїм "шісткам", що їм можна все, закон і норми моралі на них не поширюються", – зазначає дніпрянин.

Він подякував усім за підтримку та розголос і висловив сподівання, що винних все ж буде покарано.

Скандал із Тищенком у Дніпрі

Нагадаємо, що 20 червня у Дніпрі під час влаштованої нардепом Тищенком “облави на ботоферми” сталася бійка. Охоронці Тищенка побили та закували в кайданки колишнього військового підрозділу Kraken Дмитра Павлова, який гуляв з новонародженою дитиною.

Допомагав охороні Тищенка поліцейський з Києва.

Вже 25 червня нардепу було повідомлено про підозру через події у Дніпрі. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та з застосуванням фізичної сили і спецзасобів. Його відправили під цілодобовий домашній арешт на 60 днів з носінням електронного браслета. В соцмережах помітили, що Тищенко після суду пішов святкувати до елітного ресторану.

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ВЕЛИКІ ЗАШКВАРИ ТИЩЕНКА: подробиці гучних скандалів, в які вляпався Коля "Котлета"

Люди нардепа Тищенка напали на ветерана в Дніпрі

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