Ексчиновник Міноборони отримав умовний строк у гучній справі з харчуванням ЗСУ

Додаткові угоди призвели до збитків Міноборони на суму близько 12 млн грн.

Колишнього в.о. директора Департамента державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністра оборони Костянтина Ступака засудили до п'яти років умовно за махінації з організацією харчування Збройних Сил України 2021 року.

Про це повідомляється в судовому реєстрі.

Як стало відомо, обвинувачений відшкодував 100 000 грн завданої шкоди й зобов'язався сплатити ще 300 000 грн протягом наступних трьох місяців.

Напередодні 2021 року Міністерство оборони підписало вісім договорів на харчування на загальну суму 3,06 млрд грн з ТОВ "Військсервіс-Волонтер" і ТОВ "Ресурс сервіс КМ".

Також читайте Мертвого зрадника Киву викликали на допит до Львова: фото повістки

"У лютому 2021 року Ступак за погодженням з одним із тодішніх заступників міністра підписав додаткові угоди з цими компаніями, які суттєво погіршили предмет закупівлі. З нього виключили освіження продовольства та обов'язок транспортування продуктів харчування між військовими частинами", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, додаткові угоди призвели до збитків Міноборони на суму близько 12 млн грн.

Нагадаємо, у Міноборони виявили, як в одній із військових частин на Чернігівщині командири закупали генератори на мільйони гривень. В кінці кінців більшість військових залишилось взагалі без надважливого обладнання.

Читайте також: