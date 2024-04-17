Ексчиновник Міноборони, який фігурує в корупційному скандалі, залишився на волі та без запобіжного заходу — Transparency International

Олександр Лієв фігурує у справі про розтрату 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

Підозрюваний у розкраданні майже 1,5 млрд гривень на скандальній закупівлі боєприпасів для армії колишній очільник департаменту Міноборони Олександр Лієв на цей момент залишається на свободі без обрання йому запобіжного заходу.

Про це в середу, 17 квітня, повідомили в громадській організації Transparency International Ukraine.

Громадські активісти нагадали, що 12 лютого рішенням суду посадовця Міноборони взяли під варту та помістили в СІЗО з можливістю внесення застави у розмірі 50 млн грн. Однак, Вищий антикорупційний суд 15 березня звільнив його під особисте зобов’язання.

9 квітня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала це рішення, але Олександр Лієв не повернувся в СІЗО, оскільки строк тримання під вартою закінчився ще 8 квітня. Нового рішення про продовження запобіжного заходу ухвалено не було.

“Фактично він залишився без запобіжного заходу”, — зауважили в громадській організації.

Як повідомляє Transparency International, 17 квітня у ВАКС повинен був відбутися повторний розгляд клопотання захисту про зміну запобіжного захисту. Але суд залишив його без розгляду, оскільки потреби у цьому більше немає.

Як раніше повідомлялося, Лієв фігурує у справі про розтрату 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів для ЗСУ. У жовтні 2022-го фігуранти уклали контракт з Міноборони на постачання 100 тисяч іноземних мінометних пострілів. Зброю так і не поставили, але МО все одно переказало гроші постачальнику — компанії "Львівський арсенал".

Нагадаємо, СБУ й Міноборони виявили розкрадання на 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів. Згодом в оборонному відомстві повідомили, що працюють над поверненням грошей, які переказали виробнику боєприпасів в результаті корупційної схеми.

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