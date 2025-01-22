Ексчиновника Міноборони Лієва взяли під варту: у чому його підозрюють

У Полтаві ексчиновнику Міністерства оборони України Олександру Лієву обрали запобіжний захід. Його взяли під варту на 52 дні за підозрою у розтраті державних коштів.

Про це повідомила кореспондентка "Суспільного" із зали Октябрського районного суду.

Згідно із ухвалою суду, у СІЗО Олександр Лієв перебуватиме до 14 березня 2025 року. Його можуть звільнити з-під варти під заставу понад 9 млн грн.

Як повідомив адвокат обвинуваченого, справа Лієва стосується постачання кулеметів для ЗСУ.

Олександр Лієв на суді Фото: Суспільне

Корупційний скандал: адвокат Лієва розповів про справу

"Фактично частина кулеметів не була вчасно поставлена, були повернуті кошти за ці кулемети. Половини кулеметів було здійснено постачання. І, як стверджує сторона обвинувачення, в ході або випробувань, або їх використання було виявлені суттєві недоліки в певній кількості тих кулеметів. І, відповідно, такі дії Олександра Лієва, на думку прокурора, попадають під дією статті 191 Кримінального кодексу України — це розтрата державних коштів, або статті 114 при 1 — це перешкоджання Збройним силам України", — заявив адвокат Олександра Лієва Назар Кульчицький.

Раніше йшлося про те, що підозрюваного у розкраданні колишнього очільника департаменту Міноборони Олександра Лієва було ще 12 лютого 2024 року взято під варту та помістили в СІЗО з можливістю внесення застави у розмірі 50 млн грн. Однак, Вищий антикорупційний суд 15 березня звільнив його під особисте зобов’язання.

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