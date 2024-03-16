Ексчиновника Міноборони Лієва звільнили з-під варти: він фігурує у справі щодо розкрадання 1,5 млрд для ЗСУ

Вищий антикорупційний суд 15 березня звільнив з-під варти колишнього керівника Департаменту військово-технічної політики Міністерства оборони Олександра Лієва, який фігурує у справі щодо розкрадання 1,5 млрд для ЗСУ.

Рішення ухвалив суддя Ярослав Шкодін.

Справу проти Олександра Лієва повернули до Національної поліції. НАБУ і САП не знайшли достатніх доказів для підозри про розкрадання.

"Якщо Спеціалізована антикорупційна прокуратура не бачить складу злочину, то як його може побачити суд", – прокоментував суддя Шкодін.

Олександру Лієву обрали новий запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

У лютому 2024 року Олександру Лієву обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 квітня із можливістю внести заставу в розмірі 50 мільйонів гривень.

Справа "Львівського Арсеналу"

Олександра Лієва підозрюють у причетності до півтора-мільярдної оборудки. Ці кошти, за версією СБУ, намагались викрасти на закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ.

За словами правоохоронців, компанія "Львівський арсенал" отримала повну держоплату за боєприпаси, які згодом перерахувала іноземній компанії.

Проте Україна жодного снаряда так і не отримала. А кошти, натомість, вивели на тіньовий рахунок. Ще частина суми від Міноборони залишилася на рахунках "Львівського Арсеналу".

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