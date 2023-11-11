Ексчоловіку Євгенії Емеральд Стипанюку заборонили бачитися з їхньою донькою

Поліцейська в декреті Євгенія Емеральд повідомила про першу маленьку перемогу над колишнім чоловіком Євгеном Стипанюком.

На сторінці в Instagram Емеральд розповіла, що її екскоханому, якого вона звинувачує у домашньому насильстві, заборонили бачитися з їхньою семимісячною донькою Афіною.

Як поділилася Емеральд, днями відбулося засідання комісії Служби у справах дітей та сім’ї Дарницької райдержадміністрації. На ньому розглядалася справа щодо встановлення графіку/можливості Євгена Стипанюка бачитися з донькою.

Євгенія Емеральд з ексчоловіком та їхньою донькою / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Як відомо, по Стипанюку відкрито два кримінальних провадження щодо замаху на життя Євгенії та погроз її життю і здоров'ю. Окрім того Міноборони проводить розслідування щодо приналежності Стипанюка до військової служби, а до суду подано позов щодо припису заборони його наближення до Емеральд та доньки.

"У зв'язку з цими фактами комісія одностайно проголосувала за те, щоб наразі не надавати Стипанюку жодних годин спілкування з донькою. Також за результатами вищенаведених справ призначать повторне засідання. Якщо ж ми виграємо суд щодо припису заборони наближення до півроку, це автоматично заборонить Стипанюку наближатися до мене та дитини", - розповіла Емеральд та назвала це "першою маленькою перемогою" у відстоюванні її гідності та безпеки.

Євгенія Емеральд з ексчоловіком / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Нагадаємо, раніше у гучній історії розлучення Євгенії Емеральд з'явились нові подробиці. Ще одна жінка заявила, що Євген Стипанюк її зґвалтував.

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