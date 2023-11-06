Ексдепутат хотів створити "МНР": деталі від СБУ і як покарали зрадника

Зрадник мав публічно виступити від "імені" місцевих освітян на підтримку окупантів та проголосити про створення фейкової "МНР".

Суд виніс вирок для ексдепутата Миколаївської міськради, який хотів створити "Миколаївську народну республіку": колишній чиновник отримав 15 років ув’язнення.

Про це повідомили в СБУ.

За даними спецслужби, ексдепутат Миколаївської міськради на початку повномасштабного вторгнення був завербований кадровим співробітником Головного управління Генштабу ЗС Росії (відомого як ГРУ). За вказівкою росіян чиновник збирав розвіддані про місця базування в регіоні підрозділів ЗСУ, СБУ та Нацполіції.

Що відомо про плани створити "МНР" – деталі

Згодом чоловік отримав завдання розробити концепцію так званої "Миколаївської народної республіки", яку російські окупанти планували створити у разі захоплення області. Загарбники також планували призначити "очільників" цього псевдоутворення, які повинні були звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням про "приєднання" Миколаївщини до складу РФ.

"У разі створення фейкової "республіки" російська воєнна розвідка обіцяла своєму агенту керівну "посаду" у лавах місцевої окупаційної адміністрації", – зауважили в СБУ.

Аби виконати завдання ворога, ексдепутат підготував фейкове "обґрунтування" для створення "МНР", яке планував відправити на "погодження" до Москви. Однак ворожого агента своєчасно викрили працівники СБУ, Вони поетапно задокументували злочинні дії чоловіка і затримали його на початку літа 2022 року.

Ексдепутата Миколаївської міськради покарали за плани створити "МНР" / Фото: СБУ фейсбук

Ексдепутата Миколаївської міськради покарали за плани створити "МНР" / Фото: СБУ фейсбук

Що відомо про ексдепутата-зрадника

Як встановило слідство, після закінчення повноважень депутата міськради ще до початку повномасштабного вторгнення зловмисник очолив кафедру у Миколаївському інституті права Національного університету "Одеська юридична академія".

Саме тому ворог планував, що в разі захопленнями регіону зрадник мав публічно виступити від "імені" місцевих освітян на підтримку окупантів та проголосити про створення фейкової "МНР".

Суд визнав зловмисника винним за чотирма статтями Кримінального кодексу України і призначив 15 років ув’язнення.

До слова, раніше СБУ зібрала доказову базу на колаборантку Юлію Величко – так звану "міністерку молодіжної політики РФ" на тимчасово окупованій Луганщині. Їй оголошено про підозру.

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