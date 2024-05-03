Ексдепутатка парламенту Норвегії, яка воює за Україну, вийшла заміж за українського військового: відео

Зі своїм чоловіком Сандра познайомилися на передовій під час важких боїв.

Сандра Андерсен Ейра, колишня депутатка Стортінгу, яка бореться за Україну від початку повномасштабного вторгнення, вийшла заміж за командира "Джабарі". Пропозицію коханій військовий зробив ще минулого року, а 24 квітня вони одружились. Церемонія пройшла у тісному колі бойових побратимів.

Відео з весілля пари оприлюднило видання Divoche.media.

Свідками на весіллі стали бойові побратими, яких Сандра називає "своєю сім'єю".

Норвезька депутатка, яка служить на фронті в Україні від початку повномасштабного вторгнення, та український морпіх зіграли фронтове весілля / Фото: скриншот з відео

"Моя родина на цьому відео. Одруження з коханням мого життя посеред війни. Боже, я так люблю цих людей… І свого чоловіка, свою команду у війні та у світі. Назавжди", – сказала Сандра.

32-річний український військовий та 37-річний бойова медикиня познайомилися на передовій під час важких боїв.

Ексдепутатка з Норвегії, яка воює за Україну, вийшла заміж за командира ЗСУ

Хто така Сандра Андерсен Ейра

Сандра Андерсен Ейра – ексдепутатка парламенту Норвегії. Після повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році пішла доброволицею до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, приєднавшись до змішаного британсько-американського загону рейнджерів як бойова медикиня. Разом зі своїм підрозділом брала участь у битві за Мощун, потім – недовго в битві за Бахмут.

Нагадаємо, раніше на фронті одружилися боєць штурмового полку Нацполіції "Сафарі" Анатолій та його кохана Наталя.

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