Ексдепутату Новинському оголосили підозру: що йому інкримінують

Вадим Новинський / © Facebook/Вадим Новинський

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Колишній нардеп від забороненої проросійської партії отримав підозру за несплату понад 4 мільярди гривень податків.

Про це повідомляє СБУ.

За інформацією ЗМІ, мова йде про екснардепа від забороненої проросійської партії «Опозиційний блок», який раніше також входив до складу «Партії регіонів», Вадима Новинського.

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За даними слідства, після набуття громадянства України у 2012 році Новинський продовжив вести свій бізнес в Україні, ставши податковим резидентом.

Однак підозрюваний приховав, отримані за кордоном доходи, та не сплатив податок у сумі понад 4,3 мільярда гривень.

Згідно із матеріалами справи, Новинський отримав інвестиційний прибуток у розмірі понад 25 мільярдів гривень, що на момент продажу становило декілька мільярдів доларів, від продажу інвестиційних активів — акцій іноземних компаній, які вели свою діяльність на території Кіпру.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) в особливо великих розмірах).

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Слідство триває.

Раніше, Вадиму Новинському оголосили про підозру в державній зраді та розпалюванні ворожнечі й ненависті.

Проросійський депутат, діючи за вказівками патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва), був його ієрархічним підлеглим та фактичним «куратором» РПЦ в Україні, систематично підтримуючи зовнішню політику агресора.

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