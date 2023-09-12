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Ексдиякон УПЦ МП заробляв на мобілізації тисячі доларів: він вигадав хитру схему втечі за кордон

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Марія БойкоМарія Бойко
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Ексдиякон УПЦ МП заробляв на мобілізації тисячі доларів: він вигадав хитру схему втечі за кордон

Затримання колишнього диякона УПЦ МП / Фото: СБУ

На Одещині затримали ексдиякона УПЦ МП.

СБУ на Одещині затримала ексдиякона УПЦ МП, який заробляв на мобілізації. Чоловік за 4 500 доларів вносив ухилянтів до списку місіонерів, щоб ті могли виїхати за кордон.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, ексдиякон УПЦ МП допомагав чоловікам уникати мобілізації та тікати за кордон.

"Для реалізації оборудки фігурант підробляв "списки місіонерів", які нібито від імені керівника єпархії мають їхати за кордон у справах релігійної громади. Потім зловмисник подавав фальшиві документи до Держслужби з етнополітики та свободи слова за надуманою аргументацією про необхідність виїзду псевдокліриків за межі України", - йдеться у повідомленні.

Затримання ексдиякона / © СБУ
Затримання ексдиякона / Фото: СБУ

Вартість такої "послуги" становила від 4 500 доларів - все залежало від терміновості й фінансових можливостей ухилянтів. Його затримали правоохоронці під час спроби перевести за кордон 6 чоловіків. Під час обшуків у нього вилучили техніку та готівку.

"Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 9 років в'язниці з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Вилучена техніка й готівка / © СБУ
Вилучена техніка й готівка / Фото: СБУ

Нагадаємо, в Закарпатській області прикордонники Мукачівського загону затримали 56 чоловіків, які спробували незаконно перетнути кордон з Угорщиною та Румунією.

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Дата публікації
Перегляди
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