Ексдружина Юрія Арістова вперше прокоментувала його скандальну поїздку на Мальдіви під час війни

Ексдружина колишнього депутата Юрія Арістова – блогерка та ведуча Марина Арістова – після їхнього розлучення прокоментувала скандальну поїздку на Мальдіви.

В інтерв'ю Аліні Доротюк Арістова пояснила, що колишній чоловік поїхав відпочивати за кордон, адже хотів, щоб їхні діти побували біля океану. Блогерка намагалася відмовити тодішнього чоловіка, однак той вже був рішуче налаштований.

"Це імпульсивна людина, яка якщо щось вирішила, то це зробить. Він сказав, що війна може бути ще 10 років, і я хочу, щоб діти поїхали до океану. Я йому неодноразово говорила, що ці Мальдіви мені не потрібні. Ми багато подорожували за ці 13 років. Мальдіви — це не моя мрія, у війну — ні. Але казати, що бери дітей і їдь на Мальдіви сам – це було дивно б, бо ми родина і все ж таки жили разом", - прокоментувала Марина.

Марина Арістова / Фото: скриншот з відео

Блогерка наголосила, що це дійсно кепський вчинок і вона не виправдовує колишнього чоловіка. Утім, він дійсно був у відрядженні і лише після робочих справ приїхав на Мальдіви.

"Я його не вигороджую, але він не такий страшний, як його намагалися намалювати. Він не вкрав нічого, коли поїхав на Мальдіви! Морально-етичний бік цих Мальдів — г*вно, але якщо брати корупційну історію, то це не корупція. Як до політики він заробляв, так і після. Людина прийшла з бізнесом. Так, він обманув, але він був у відрядженні. Він виїхав офіційно у відрядження", - прокоментувала блогерка.

Марина Арістова / Фото: скриншот з відео

Зазначимо, скандал довкола Юрія Арістова розгорівся у липні минулого року. Чоловіка разом із родиною заскочили на відпочинку на Мальдівах. Хоча за документами тодішній депутат мав виїхати до Польщі на три дні на підставі службового відрядження для поглиблення двостороннього співробітництва України з урядом Литовської Республіки. За кордоном депутат оформив лікарняний. Коли про це стало відомо на загал, довкола Арістова розгорівся гучний скандал. У липні 2023 року депутат подав заяву на складання повноважень.

Нагадаємо, у січні цього року Юрій Арістов розлучився з дружиною. Нещодавно ж Марина Арістова розповіла про численні зради чоловіка та назвала причину їхнього розриву.

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