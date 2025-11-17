Ракети "Фламінго": ексдиректор ЦРУ увійшов до дорадчої ради компанії-виробника

Майк Помпео / © ТСН.ua

Колишній очільник ЦРУ та ексдержавний секретар США Майк Помпео приєднався до новоствореної дорадчої ради української оборонної компанії Fire Point. Варто зазначити, що компанія виготовляє крилаті ракети «Фламінго».

Про це повідомляє AP.

Керівництво компанії повідомило агентству, що рада була сформована 12 листопада у межах посилення корпоративних стандартів. Ще троє осіб приєднаються до ради директорів.

Головна технічна директорка Fire Point Ірина Терех пояснила, що рішення про створення дорадчої ради ухвалили, коли компанія почала перетворюватися на велику міжнародну структуру. За її словами, призначення Помпео є великою честю для Fire Point.

Раніше видання Kyiv Independent написало, що НАБУ нібито розслідує діяльність провідної української компанії з виробництва далекобійних безпілотників Fire Point, що виготовляє ракети «Фламінго», через можливі занепокоєння щодо введення уряду в оману щодо ціноутворення та поставок. Згідно з повідомленням, також проводиться розслідування щодо співвласника «Кварталу 95» Тимура Міндіча як ймовірного кінцевого бенефіціара компанії.

Терех наголосила, що Fire Point «не має чого приховувати» та повністю співпрацює з НАБУ, надаючи всю запитувану інформацію. Компанія також замовила незалежний міжнародний аудит, щоб зняти підозри щодо ціноутворення та виробничих процесів.

Нагадаємо, експерт з питань авіації Костянтин Криволап повідомив, що далекобійна українська ракета «Фламінго» насправді є дроном із габаритами ракети.