Ексфінансист бригади ЗСУ обкрадав військових: майже 10 млн програв у казино

Затриманий ексфінансист бригади ЗСУ / © Державне бюро розслідувань

Колишній керівник фінансово-економічної служби однієї з бригад, що виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку, систематично обкрадав військових, привласнивши понад 9,7 млн гривень. Гроші він програв у азартні ігри.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Слідство встановило, що упродовж 2023–2025 років військовий посадовець змінював банківські реквізити військовослужбовців і спрямовував їхні виплати на власні рахунки. Загалом він відкрив з цією метою 14 банківських рахунків.

Також він продовжував нараховувати гроші на звільнених зі служби військових і також забирав їх собі, а нестачу приховував у звітності.

У квітні 2025 року шахрай-фінансист самовільно залишив військову частину. Щоб уникнути викриття, відправив свій телефон за кордон, придбав інше авто та змінював орендовані квартири.

На початку 2026 року працівники ДБР його затримали.

Самарівський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав його винним за:

ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство в особливо великих розмірах;

ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом;

ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу України — дезертирство.

За сукупністю злочинів суд призначив покарання — 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

