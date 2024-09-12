Ексголову ОВА підозрюють в розкраданні понад 280 млн грн на ремонті доріг під час війни

Колишній очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко отримав підозру у причетності до оборудки під час ремонту доріг, яка завдала збитків на 286 млн грн.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

У повідомленні правоохоронців не повідомляють прізвища чиновника, однак вказують, що злочин було скоєно посадовцем у 2022 році. У цей час посаду голови Дніпропетровської ОВА займав саме Валентин Резніченко.

Окрім Резніченка, підозру за ч. 2 ст. 364 ККУ отримали також:

заступник голови Дніпропетровської ОВА;

керівник департаменту Дніпропетровської ОВА;

начальник відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОВА;

керівник суб’єкта господарської діяльності.

У повідомленні нагадали, що у 2022 році чинне в умовах воєнного стану законодавство дозволяло першочергове фінансування експлуатаційного обслуговування автомобільних доріг, а витрати на поточний та капітальний ремонт доріг були можливі лише в останню чергу.

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“За даними слідства, підозрювані з метою отримання можливості першочергового фінансування, а також для уникнення необхідності розробки проектної документації, проведення її експертизи та здійснення технічного нагляду замінили у відповідних документах відомості щодо потреби у проведенні поточного та капітального ремонту доріг на необхідність їх експлуатаційного обслуговування”, - пояснили зміст оборудки в САП.

Слідчі встановили, що таким чином витрати безпідставно було збільшено до 1,5 млрд гривень і на цю суму були укладені договори на виконання відповідних робіт з компанією, пов’язаною із головою Дніпропетровської ОДА.

Як встановила експертиза, компанія завищила вартість матеріалів на суму понад 286 млн грн.

“Частину цих коштів надалі вивели на рахунки інших компаній, пов’язаних з топпосадовцем [Валентином Резніченком] та його заступником”, - повідомили в САП.

Правоохоронці вивчають можливу легалізацію незаконно одержаних коштів та встановлюють причетність до злочину інших людей.

Подробиці скандального ремонту доріг

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження у листопаді 2022 року після публікацій журналістських розслідувань проєкту “Схеми” та “Української правди”.

Журналісти тоді писали, що у Дніпропетровській області приватна компанія “Будінвест Інжиніринг”, яка пов’язана із головою ОВА Валентином Резніченком, отримала 1,5 млрд гривень на ремонт доріг у регіоні.

Співвласницею компанії є фітнес-тренерка Яна Хланта, яку декілька джерел із владних кіл Дніпропетровщини назвали дівчиною Резніченка. Вони разом багато подорожували за кордон. Окрім того, Хланта користувалася автомобілем Різниченка та отримувала зарплату в його фірмі.

Інша половина компанії через наближену особу пов’язана з бізнесменами-братами Дубинськими, яких США офіційно оголосили у розшук за підозрою у фінансових махінаціях.

Нагадаємо, у грудні 2022 року у Дніпрі відбулися обшуки у фігурантів кримінальної справи, пов’язаної з "Великим будівництвом", серед яких – голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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