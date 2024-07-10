Ексголову Верховного Суду Князєва спіймали за 1 км від кордону з Румунією – журналіст

Офіціно ні ДПСУ, ні Нацполіція цю інформацію не коментували.

Колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва, якого підозрюють у хабарництві, впіймали за 1 км від кордону з Румунією на Закарпатті.

Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram.

За його даними, Князєва затримали прикордонники в селі Солотвино на Закарпатті за 1 км від кордону з Румінією.

"Наразі Князєв перебуває на відділі прикордонної служби "Солотвино". Уточнюється мета перебування поблизу державного кордону та перевіряється версія щодо можливої спроби незаконного перетину державного кордону України", – каже Глагола.

Журналіст уточнив, що ексголова Верховного Суду їхав в авто Voskswagen як пасажир.

Офіціно ні ДПСУ, ні Нацполіція цю інформацію не коментували.

Справа Князєва

Нагадаємо, що 15 травня 2023 року Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття масштабної корупційної справи у Верховному Суді.

Згодом стало відомо, що на хабарі погорів не хто інший, як сам голова Верховного Суду Всеволод Князєв. Його спіймали під час отримання хабаря в розмірі 2,7 млн дол.

За інформацією ЗМІ, гроші Князєв нібито отримував від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго.

Торік 16 травня пленум ВС висловив недовіру Князєву – він втратив посаду голови суду.

18 травня 2023 року Князєва заарештували на два місяці з альтернативою застави в розмірі 107 млн грн, пізніше заставу зменшили до 75 млн.

В січні 2024 року за екссуддю внесли заставу 18,168 млн грн, тож він вийшов з-під варти.

Нещодавно повідомлялося, що ​з Князєва зняли електронний браслет, бо в нього "по шість годин немає світла".

Два дні тому ВАКС зняв арешт із частини коштів ексголови Верховного Суду Князєва.

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