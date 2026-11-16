Ексгенпрокурор Кравченко вибухнув новими звинуваченнями щодо НАБУ і САП

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко / © ТСН

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Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про підготовку серії нових публікацій, у яких обіцяє оприлюднити подробиці й документи щодо ймовірних корупційних зв’язків в антикорупційній системі. Він також повторив звинувачення на адресу НАБУ та САП, стверджуючи, що під час обшуків в Офісі генерального прокурора (ОГП) правоохоронці нібито викрали матеріали кримінального провадження.

Про це Кравченко повідомив у своєму Telegram-каналі, анонсувавши відео з поясненнями та нові матеріали.

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«Я давно обіцяв продовження. Час прийшов. Можна довго знімати фільми про корупцію серед силовиків, можна гучно звинувачувати їх у злочинах. Я пропоную інше: просто і спокійно пояснити те, що ви зараз побачите і почуєте», — написав він.

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За словами ексгенпрокурора, йдеться не лише про адвокатів, які нібито використовували професійну діяльність для домовленостей із правоохоронною системою. Кравченко стверджує, що до цих історій причетні люди з оточення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а домовленості нібито відбувалися за його посередництва.

Окремо він заявив, що документи, які стосуються цієї справи, були викрадені з Офісу генпрокурора під час обшуків НАБУ та САП. За його версією, саме заради цих матеріалів правоохоронці й проводили слідчі дії в ОГП кілька місяців тому.

Кравченко також стверджує, що раніше повідомив про підозри у відповідних провадженнях, однак згодом записи про них нібито незаконно видалили з державного реєстру.

Він розкритикував антикорупційні органи та активістів за відсутність публічної реакції на ці звинувачення. На думку ексгенпрокурора, розголос навколо операції «Карфаген» може відвертати увагу від можливих зловживань з боку керівництва НАБУ і САП та їхнього найближчого оточення. Також він назвав медійне висвітлення цієї справи можливим інструментом помсти за матеріали, оприлюднення яких нібито намагалися не допустити.

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«Отже, попереду серія публікацій. Конкретні епізоди та обставини. Щоб кожен міг самостійно оцінити, чи існує зв’язок між цими подіями, операцією „Карфаген“ та подальшими кримінальними провадженнями», — анонсував Кравченко.

Гучний скандал щодо ексгенпрокурора Кравченка: що відомо

Тим часом ексгенпрокурор Руслан Кравченко виїхав з України та зареєструвався у Відні.

Нагадаємо, 4 вересня НАБУ і САП проводили обшуки в Офісі генерального прокурора. Тоді Руслан Кравченко заявляв, що слідчі дії могли бути пов’язані зі спробою отримати матеріали проваджень щодо представників антикорупційних органів.

Однак керівник НАБУ Семен Кривонос заперечував вилучення матеріалів кримінальних проваджень. За його словами, під час обшуків детективи забрали лише довідку щодо так званих контррозвідувальних справ стосовно працівників бюро.

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14 вересня Кравченко повідомив про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Водночас в Офісі генпрокурора заявили, що кримінального провадження щодо керівника бюро не існує, а відповідний запис у ЄРДР було скасовано.

29 вересня президент Володимир Зеленський виключив колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка зі складу РНБО.

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