Ексглава Philip Morris в Україні став віцепрезидентом компанії в європейському регіоні
Максим Барабаш, який очолював Philip Morris в Україні та Молдові з 2022 року, призначений віцепрезидентом Philip Morris International у Європейському регіоні. У своїй новій ролі він відповідатиме за кластер, до якого входять Україна, Румунія, Чехія, Словаччина та Молдова. Він також залишатиметься керівником напряму стратегічних проєктів для українського ринку.
Також Philip Morris призначила Артема Коніка генеральним директором компанії в Україні.
Як повідомили NV Бізнес в Philip Morris, Конік працює у Philip Morris понад 20 років і має глибокий управлінський досвід у різних бізнес-функціях. За цей час він обіймав керівні посади у сферах бізнес-планування, маркетингу та комерції.
З початку повномасштабного вторгнення та надалі він відігравав ключову роль у забезпеченні безперервності бізнесу та швидкій перебудові компанії для роботи в умовах війни.
«Артем Конік — сильний лідер із глибоким розумінням бізнесу, ринку та команди. За роки роботи в компанії він зробив вагомий внесок у трансформацію комерційної функції, а також у запуск і розвиток дистрибуції інноваційних продуктів Philip Morris. Його призначення — частина нашої стратегії розвитку внутрішніх лідерів, які добре знають бізнес і здатні вести його вперед навіть у найскладніших умовах», — зазначив Максим Барабаш, віцепрезидент Philip Morris International.
Це лише третій випадок за понад 30 років роботи Philip Morris в Україні, коли генеральним директором компанії стає українець
«Для мене велика честь очолити Philip Morris в Україні, особливо в такий складний час. Серед моїх ключових завдань — забезпечувати зростання бізнесу навіть в умовах війни, розвивати нові платформи, де ми бачимо потенціал для лідерства, і формувати майбутнє нашого бізнесу через розвиток нових категорій та зміну підходів до споживання», — прокоментував своє призначення Артем Конік.
Із 2022 року Philip Morris інвестувала в економіку України понад 70 млн доларів, а загалом за час роботи на українському ринку — понад 770 млн доларів.