Ексглава Philip Morris в Україні став віцепрезидентом компанії в європейському регіоні

Також Philip Morris призначила Артема Коніка генеральним директором компанії в Україні.

Як повідомили NV Бізнес в Philip Morris, Конік працює у Philip Morris понад 20 років і має глибокий управлінський досвід у різних бізнес-функціях. За цей час він обіймав керівні посади у сферах бізнес-планування, маркетингу та комерції.

З початку повномасштабного вторгнення та надалі він відігравав ключову роль у забезпеченні безперервності бізнесу та швидкій перебудові компанії для роботи в умовах війни.

«Артем Конік — сильний лідер із глибоким розумінням бізнесу, ринку та команди. За роки роботи в компанії він зробив вагомий внесок у трансформацію комерційної функції, а також у запуск і розвиток дистрибуції інноваційних продуктів Philip Morris. Його призначення — частина нашої стратегії розвитку внутрішніх лідерів, які добре знають бізнес і здатні вести його вперед навіть у найскладніших умовах», — зазначив Максим Барабаш, віцепрезидент Philip Morris International.

Це лише третій випадок за понад 30 років роботи Philip Morris в Україні, коли генеральним директором компанії стає українець

«Для мене велика честь очолити Philip Morris в Україні, особливо в такий складний час. Серед моїх ключових завдань — забезпечувати зростання бізнесу навіть в умовах війни, розвивати нові платформи, де ми бачимо потенціал для лідерства, і формувати майбутнє нашого бізнесу через розвиток нових категорій та зміну підходів до споживання», — прокоментував своє призначення Артем Конік.

Із 2022 року Philip Morris інвестувала в економіку України понад 70 млн доларів, а загалом за час роботи на українському ринку — понад 770 млн доларів.

