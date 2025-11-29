Андрій Єрмак

Колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що має намір вирушити на фронт після того, як подав заяву про відставку.

Про це він розповів у коментарі виданню The New York Post у п’ятницю — за кілька годин після того, як детективи Національного антикорупційного бюро провели обшук у його помешканні.

У повідомленні, надісланому журналістам, Єрмак зазначив, що він «готовий до будь-яких наслідків» і назвав себе «чесною та порядною людиною». Він попросив вибачення, якщо надалі не зможе відповідати на дзвінки, і не уточнив, коли саме або яким чином планує вирушити на передову.

«Я служив Україні та перебував у Києві 24 лютого 2024 року. Можливо, ми ще побачимося. Слава Україні», — зазначив він.

Єрмак також заявив, що відчув себе дискредитованим та позбавленим підтримки. «Мою гідність не було захищено, попри те що я був у Києві з 24 лютого 2022 року. Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт», — додав він.

Окремо він висловив невдоволення «наклепами» на свою адресу та зазначив, що не відчув підтримки «від тих, хто знає правду».

Раніше повідомлялося, що Павла Палісу розглядають на посаду голови ОП завдяки його досвіду та зв’язкам зі США.

Ми раніше інформували, що парламентська фракція партії «Слуга народу» висловила свою підтримку рішенню президента Зеленського про звільнення голови ОП Андрія Єрмака.