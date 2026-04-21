Ексголова патрульної поліції Жуков отримав нову посаду після теракту в Києві: Клименко розповів деталі

Євгеній Жуков / © Національна поліція України

Реклама

Колишній керівник патрульної поліції Євгеній Жуков стане радником очільника Національної поліції.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час зустрічі із журналістами.

За словами міністра, Жуков відповідатиме, зокрема, за «залученість поліції у війну».

Реклама

«Я його поважаю особисто, дуже поважаю […] Але морально перебувати на посаді […] в той час, коли двоє поліцейських припуститися помилки, великої помилки під час виконання своєї основної поліцейської функції, яка відобразилася на стійкості всієї правоохоронної системи, складно», — наголосив Клименко.

Що передувало

Нагадаємо, 18 квітня стався теракт у Києві. Під час того, як стрілець йшов і розстрілював людей, працівники поліції втекли замість того, щоб рятувати людей. Після цієї ситуації в соцмережах зʼявилося відео, як поліцейські тікають від стрільця і залишають цивільну людину під вогнем.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив на неминучості відповідальності для працівників поліції, які втекли з місця розстрілу.

Відомо, що на період перевірки та проведення службового розслідування цих співробітників поліції відсторонили від виконання службових обов’язків.

Реклама

Згодом їм оголосили підозру через їхню втечу.

До слова, 19 квітня начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав рапорт про відставку.

За його словами, причиною стали дії патрульних під час теракту в Києві 18 квітня, які він назвав непрофесійними та недостойними. Жуков заявив, що поліцейські погано зорієнтувалися та залишили поранених цивільних у небезпеці.

«Я як бойовий офіцер ухвалив рішення подати рапорт на звільнення з посади. Я думаю, так буде справедливо», — зазначив він.