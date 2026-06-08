Ексголова Верховного Суду отримав в’язничний термін: деталі угоди зі слідством

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Вищий антикорупційний суд 8 червня затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та ексочільником Верховного Суду Всеволодом Князєвим, якого у травні 2023 року викрили на отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Там не назвали імені судді, але з контексту зрозуміло, що йдеться саме про Князєва.

Обвинувачений повністю визнав провину у вчиненні інкримінованого злочину, погодився надати викривальні свідчення щодо співучасників та прийняв умови щодо реального терміну ув’язнення і конфіскації майна.

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Вирок Всеволоду Князєву

Вироком ВАКС Князєва визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Суд призначив йому таке покарання:

п’ять років ув’язнення з реальним відбуванням покарання та забороною обіймати посади у судових і правоохоронних органах протягом трьох років;

конфіскація квартири та житлового будинку;

конфіскація понад 200 тис. дол. особистих коштів;

спеціальна конфіскація 1 248 700 дол., що були предметом неправомірної вигоди.

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