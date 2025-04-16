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Ексголові Броварської РДА, який напідпитку збив чотирьох людей, скасували вирок — що відомо
Суд призначив новий розгляд справи колишнього очільника Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка.
Ексголові Броварської РДА, який скоїв ДТП з чотирма постраждалими, скасували вирок, адже справу знову розглядатимуть.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Раніше Броварський районний суд виніс рішення оштрафувати Майбоженка на 34 тис. грн, а також на три роки позбавити права керувати автомобілем. Окрім цього, експосадовець мав сплатити 31 тис. грн на судові експертизи та інші судові витрати.
Тоді ж суд вирішив повернути Майбоженку його автівку марки Volvo, яка зберігалася на штрафмайданчику.
Київський апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора на вирок Броварського міськрайонного суду та призначив новий розгляд справи в суді.
Нагадаємо, 27 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Майбоженка з посади голови Броварської райдержадміністрації після того, як той у нетверезому стані збив чотирьох людей.
Напередодні у Броварах Володимир Майбоженко напідпитку влетів на авто в натовп, внаслідок чого четверо людей отримали травми. ДТП він скоїв на власному автомобілі Volvo.
Драгер показав у крові чоловіка — 2,31 проміле алкоголю. За інформацією Київської ОВА, в ДТП у Броварах постраждали: 32-річна мама з донькою 2,5 років, а також двоє чоловіків 29 та 26 років.
Тоді Шевченківський суд Києва обрав Майбоженку безальтернативний запобіжний захід — тримання під вартою строком на два місяці.
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