Володимир Кудрицький у суді / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Колишнього очільника правління «Укренерго» Володимира Кудрицького утримуватимуть під вартою під час досудового слідства. Таке рішення ухвалив Печерський районний суд міста Києва.

Про це з судової зали повідомила кореспондентка ТСН Марія Васильєва.

Суд обрав для екскерівника «Укренерго» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 13,7 млн грн.

Обвинувачення у клопотанні до суду просило утримувати Кудрицького під вартою, оскільки він, як батько трьох малолітніх дітей, може безперешкодно виїхати за кордон.

Водночас четверо нардепів заявили про бажання взяти ексочільника «Укренерго» на поруки.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, жодних збитків державі Кудрицький не завдав. Мовляв, тендер, який став причиною кримінального провадження, проводили під банківську гарантію і банк повернув «Укренерго» сплачений аванс на суму понад 13 мільйонів гривень.

Нагадаємо, напередодні працівники ДБР затримали Кудрицького та повідомили про підозру львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу. За версією слідства, Кудрицький з Гринкевичем могли заволодіти коштами державної компанії під час тендера на реконструкцію об’єктів енергосистеми ще 2018 року.