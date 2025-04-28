На Тернопільщині почали ексгумацію польських жертв Волинської трагедії / © Associated Press

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Під час ексгумації жертв Волинської трагедії в Україні вже виявлено перші останки людей.

Про це у коментарі Новини.LIVE повідомив заступник міністра культури з питань європейської інтеграції Андрій Наджос.

«Вже знайдені перші рештки людей. Мова не йде про масовість. Тривають роботи. Вони потребують уваги. Дуже добре, що на місці перебувають спільна експедиція і з польської сторони, і з української сторони», — сказав Андрій Наджос.

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Заступник міністра наголосив, що йдеться саме про перші знайдені останки жертв Волинської трагедії.

“Але звісно це питання до фахівців, які мають встановити, кому вони належали, яка була причина смерті цих людей, коли вони загинули, питань справді дуже багато”, - додав він.

Нагадаємо, в квітні 2025 року на старому цвинтарі вже неіснуючого села Пужники в Тернопільській області розпочалися пошуково-ексгумаційні роботи. Розкопки проводить судові медики, археологи, генетики та антропологи.

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