Екскерівник Миколаївської окружної прокуратури засуджений до довічного увʼязнення за держзраду

Колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Суд призначив йому покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацію належного майна.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

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У суді прокурори довели, що на початку березня 2022 року, колишній керівник окружної прокуратури з власної ініціативи сприяв державі-агресору у веденні війни проти України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Миколаївській області.

За даними правоохоронців, екскерівник Миколаївської окружної прокуратури Микола Герман передавав спецслужбам РФ за завданням кураторів інформацію про наслідки обстрілів Миколаївщини, кількість загиблих і поранених, паролі для проходження блокпостів, персональні дані військовослужбовців, фіксував роботу ДСНС з ліквідації обстрілів, збирав та надавав інформацію про місце дислокації військових підрозділів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки викрила ще одного поплічника окупантів на Миколаївщині. Російська спецслужба залучила чоловіка до негласної співпраці ще на початку цього року.

Крім того, ми раніше інформували, що СБУ повідомила підозру ще 8 колаборантам, які переховуються на окупованих територіях.

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