Екскерівника Херсонського СІЗО та його заступника судитимуть за держзраду: фото

Колишнього керівника Херсонського слідчого ізолятора та його заступника, які перейшли на бік ворога та очолили окупаційні органи, судитимуть за державну зраду.

Про це повідомили Офісі генерального прокурора.

Слідством встановлено, що обвинувачені під час окупації Херсона перейшли на бік ворога. Вони добровільно розпочали службу в окупаційному правоохоронному органі - так званому "Управлінні служби виконання покарань по Херсонській області". Один з обвинувачених обійняв посаду так званого "помічника начальника управління з дотримання прав людини в кримінально-виконавчій системі", а інший став "старшим оперуповноваженим".

Отримавши псевдопосади, вони діяли, порушуючи міжнародні правові норми і стандарти поводження з ув’язненими. Погрожували та психологічно тиснули на ув’язнених через небажання отримувати російське громадянство або виконувати інші вказівки окупантів.

Обох викрито та затримано в Херсоні після звільнення міста Збройними силами України.

Наразі вони утримуються під вартою, де й очікуватимуть вироку суду.

Нагадаємо, працівники СБУ спільно з ДБР викрили співробітника одного з підрозділів Служби безпеки у Запорізькій області, який збирав дані для російських спецслужб.

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