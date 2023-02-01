Екскерівнику департаменту Міноборони оголосили підозру у купівлі неякісних бронежилетів на 100 млн грн

За даними СБУ, посадовець закупив для ЗСУ бронежилети, які не не можуть належним чином захистити українських воїнів.

Колишньому керівнику Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України повідомили про підозру в розтраті державних коштів.

Про це повідомили в СБУ.

За матеріалами слідства, цей посадовець закупив для ЗСУ майже 3 тис. бронежилетів на понад 100 млн грн. Втім, за даними декількох незалежних експертиз, ці вироби не відповідають вимогам IV класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів.

Фото: Служба безпеки України

Наразі посадовцю оголосили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб).

За скоєне йому загрожує покарання - позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

СБУ ініціювала відкликання цієї партії неякісних бронежилетів на склади Міноборони.

Крім того, СБУ намагається встановити посадовців у секторі безпеки й оборони, які можуть бути причетними до протиправної діяльності та шкодять держбезпеці.

Нагадаємо, у середу, 1 лютого, до багатьох українських посадовців та експосадовців завітали правоохоронці з обшуками. Очільник фракції "Слуги народу" Давид Арахамія анонсував "весняні посадки". Це, зокрема, стосується скандалу з Міноборони та авіакатастрофи у Броварах.

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