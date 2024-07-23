Екскомандир 125-ї бригади, якій закидали провал в обороні Харківщини, розповів про проблеми

У березні Горбенко писав рапорт до вищого військового командування, що як для бригади Сухопутних військ їм не вистачає ні озброєння, ні людей.

У лютому 125-у бригаду ТРО ввели у склад Сухопутних військ, однак не надали достатньої кількості засобів, озброєння та особового складу.

Про це розповів колишній командир 125-ї бригади ТРО, генерал-лейтенант Артур Горбенко в інтерв'ю УП.

Також читайте Скільки бойової авіації виготовлено в РФ 2024 року: експерт шокував цифрою

"У лютому нас ввели у склад Сухопутних військ – не знаю, з чим це було пов'язане, але рішення, на мій погляд, правильне. Хочете бойову бригаду – введіть її у склад Сухопутки. Але ж і зробіть подальші кроки. Тобто зберіть бригаду докупи, виведіть її на полігон, переформатуйте по штату. Не може бути бригада Сухопутних військ на передньому краї у тому штаті, який призначений для виконання завдань ТРО. У мене ж до сих пір в управлінні бригади є групи по роботі з ДФТГ (Добровольче формування територіальної громади – ред.)! У той же час протитанкових, зенітно-ракетних підрозділів, які мають виконувати завдання, засобів ППО – немає в штаті взагалі", - пояснив він.

За його словами, у березні він писав рапорт до вищого військового командування, що штатна структура 125-ї ТРО у складі Сухопутних військ не відповідає тим завданням, які на неї покладаються. У неї не було достатньо сил, засобів, озброєння, вона потребувала доукомплектування.

"Коли ми були на Харківщині, було щонайменше дві телеграми із Західного оперативного командування, щоб управління бригади з батальйонами вивести на ці заходи, про які ми зараз із вами говоримо. Жодна телеграма не була задоволена керівництвом ОТУ "Харків", ОСУВ "Хортиця". Нас так і залишили. Тобто формально ми увійшли до складу Сухопутних військ, по актах нас прийняли, але нічого ні в штаті, ні в забезпеченості у нас не змінилося", - зазначив Горбенко.

Нагадаємо, 16 черня стало відомо, що із посади пішов командир 125-ї бригади Артур Горбенко, якій закидали провал в обороні Харківщини.

Українські військові на Донеччині збили черговий Су-25

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.