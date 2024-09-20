Екскомандир військової частини і "бізнесвумен" разом розікрали 140 млн гривень: деталі афери

Внаслідок розслідування було викрито чергову шахрайську схему, пов'язану із закупівлею неякісного військового обмундирування для армії.

Правоохоронці викрили ще одну шахрайську схему в армії. Підозри отримали колишній командир військової частини східного регіону та його спільниця.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, від січня до березня 2023 року підозрювані, використовуючи своє службове становище, з корисливих мотивів діяли для незаконного збагачення підприємства за рахунок бюджетних коштів.

Жінка постачала військове обмундирування, що не відповідало вимогам — його неможливо було використати за призначенням. Командир частини, недбало поставившись до виконання своїх службових обов’язків, прийняв цей товар за видатковими накладними.

Екскомандир військової частини з "бізнесвумен" розікрали разом 140 млн гривень / Фото: Державне бюро розслідувань

Сума збитків державі становить майже 140 млн гривень.

Під час обшуків у фігурантів знайшли 20 700 доларів, 7100 євро, 231 тисячу гривень, мобільні телефони, записні книжки і документацію.

Екскомандиру оголосили підозру за недбале ставлення до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України), ексдиректорці ТОВ — за шахрайство (ч. 5 ст. 190 КК України).

Нагадаємо, правоохоронці з Бюро економічної безпеки знайшли "чорну касу" постачальника продуктів для Міноборони. Було вилучено понад 4,7 млн євро необлікованої готівки.

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