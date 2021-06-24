Екскомандира луганського "Беркута" засудили на чотири роки: він переховується в "ЛНР"

Екскомандира луганського "Беркута" засудили на чотири роки: він переховується в "ЛНР"

Валерій Костенко від 2015 року перебуває в розшуку.

Колишнього командира спецпідрозділу "Беркут" в Луганську Валерія Костенка заочно засудили до чотирьох років позбавлення волі.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Зазначається, що Костенку оголосили вирок у справі про побиття мітингарів і журналістів перед Черкаською ОДА в січні 2014 року. Прокуратура довела, що він надав наказ своїм підлеглим застосовувати до учасників мітингу спецзасоби, а також затримувати людей. Таким чином "беркутівця" визнали винним за статтями про перевищення службових повноважень та перешкоджанні діяльності журналістів.

Слід дауважити, що Валерій Костенко від 2015 року перебуває в розшуку. Від початку війни на Донбасі луганський "Беркут" перейшов на бік бойовиків. За даними правоохоронців, він перебуває на території "ЛНР", де очолює один із підрозділів так званої "народної міліції "ЛНР".

Як повідомлялося, 14 червня двох ексберкутівців засудили до трьох років в'язниці. Це перший реальний вирок працівникам спецпідрозділу у справах Майдану, але відбувати покарання вони не будуть – через те, що сплив термін давності. Віктора Ейсмонта та Володимира Мохоня Шевченківський суд столиці визнав винними у перевищенні влади, або службових повноважень вчинене групою осіб, що супроводжувалось насильством.

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