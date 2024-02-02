Екскомандиру севастопольського "Беркуту", який став сенатором у РФ, повідомили про підозру - ДБР

Крім того, про підозру повідомили трьом його підлеглим.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому командиру севастопольського "Беркуту" і трьом його підлеглим, які після вчинених ними вбивств активістів Майдану у Києві.

Про це повідомляє ДБР.

За даними відомства, зрадники упродовж 2013-2014 років разом зі спецпризначенцями інших підрозділів "Беркуту" брали участь у силовій протидії мирним акціям протесту в Києві.

"Екскомандир навіть заявляв у ЗМІ про участь у розстрілі беззбройних активістів Майдану. За його безпосередньої участі були вбиті троє учасників акцій протесту, 15 громадянам завдані тяжкі тілесні ушкодження, 60 – середньої тяжкості, 126 – легкі тілесні ушкодження. Підозрювані в останні дні існування тодішнього режиму разом з колегами заступили охороняти Адміністрацію президента України та вночі, 21 лютого, 2014 року додатково отримали 40 автоматів Калашникова", - йдеться у повідомленні відомства.

Після втечі експрезидента Віктора Януковича та перемоги Революції гідності зловмисники зі зброєю повернулись до Севастополя. На півострові, дізнавшись про розформування "Беркуту", екскомандир сховався у кардіологічному відділенні лікарні та почав очікувати приходу російських агресорів до Криму.

Після початку захоплення росіянами півострова він активно почав вербувати колишніх підлеглих для переходу на службу ворогу та сприяння РФ в подальшій окупації півострова.

За вказівкою екскомандира підозрювані чергували на блокпостах усіх автошляхів, які вели з материкової частини до півострова. Колишні "беркутівці" без жодних повноважень оглядали транспортні засоби, перевіряли документи в громадян, що в’їжджали на півострів, не допускали туди міжнародних спостерігачів, журналістів, правоохоронців та військових, чим допомогли Росії захопити Крим.

Підозрювані отримали посади у загарбницьких органах псевдовлади, а екскомандир севастопольського "Беркуту" був обраний сенатором до Ради Федерації РФ.

Фігурантам заочно повідомили про підозру за заволодіння вогнепальною зброєю, державну зраду та умисні дії з метою зміни меж території України (ч. 2 ст. 262, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України), максимальне покарання за які – 15 років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що СБУ затримала зрадника на Миколаївщині, який допомагав окупантам.

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