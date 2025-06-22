Екскомандувач Повітряних сил Олещук повідомив про смерть дружини: "Найдорожча"

Микола Олещук / © УНІАН

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У неділю, 22 червня, померла дружина екскомандувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука. Жінка тривалий час боролася з хворобою.

Про це Олещук повідомив у Facebook.

Олещук зазначив, що жінка була найдорожчою людиною в його житті.

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“Сьогодні пішла з життя найдорожча для мене людина! Вийшла заміж за курсанта і стала для мене справжнім бойовим генералом! Дякую, що завжди була поруч! Дякую усім, хто підтримував і надавав допомогу у важкий період! Дякую лікарям, що боролись за життя до останнього!”, — написав він.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.

Раніше у Здолбунові на Рівненщині помер військовий Сергій Добровольський, якого наприкінці травня звільнили з російського полону в межах масштабного обміну «1000 на 1000».

Добровольський воював у складі українських сил оборони та перебував у російському полоні з 2023 року. Протягом цього часу його вважали зниклим безвісти. Після повернення в Україну у травні 2025 року, бійця урочисто зустріли земляки в рідному місті. Йому вручили коровай, лунали патріотичні пісні, і він зміг обійняти матір після двох років неволі. Сергію було 43 роки.

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Причина смерті наразі не розголошується. Місцева влада і родина бійця не повідомили, що саме сталося, і чи була задіяна медична допомога.