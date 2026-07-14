Станіслав Лучанов / © ТСН

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У суді розпочалося засідання, на якому обирають запобіжний захід колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Станіславу Лучаневу.

Про це повідомляє кореспондент ТСН із зали суду.

Перед початком засідання екскомандир заявив журналістам, що не визнає своєї вини. Та, що правду встановить слідство. Він також вказав, що загиблих особисто не знав.

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За інформацією кореспондента ТСН, судове засідання розпочалося без заяв про відвід судді.

Дата публікації 13:45, 14.07.26 Кількість переглядів 7 Екскомандиру 155-ї бригади обирають запобіжний захід: подробиці

У разі доведення його провини йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі, або довічне ув’язнення.

Прокурор наполягає на застосуванні запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою строком на 60 днів без права внесення застави.

Водночас за даними слідства, виконання цього злочину вже колишній комбриг доручив своєму підлеглому — комбату 155 ОБМр Долголенку.

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Як зазначив прокурор у залі суду, до вбивства братів Мосейчуків Лучанов вирішив залучити військовослужбовців Дмитрука, Зайця, Перцули, Артамонова, Шурка, Микитенка, Козака та Коломійця, які підпорядковувались йому.

За вказівкою комбрига військові в ніч проти 27 липня прибули до місця проживання братів Мосейчуків у селі Калинівка на Київщині та незаконно проникли на територію їх домоволодіння.

Також, щоб залякати братів підозрюваний Заєць продемонстрував вогнепальну зброю. Він двічі вистрілив у Романа Мосійчука та попав йому у ногу. Далі підозрювані зв’язали їм руки та ноги, перев’язали очі та силоміць помістили їх до автомобілів та відвезли братів до військової частини А5001 поблизу Полтави.

За словами прокурора, 1 липня Лучанов вирішив організувати вбивство братів, аби приховати викрадення. Як стверджує прокурор, підозрюваний Долгаленко, який виконував наказ, вивіз Максима Мосейчука на полігон поблизу Полтави, де застрелив його в голову.

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Після цього він також вивіз на полігон іншого брата — Романа та вистрілив у нього не менш як 8 разів. Згодом Долгаленко поклав тіла братів до заздалегідь викопаної ями та закопав їх.

Однак, Лучанов у залі суду зазначив, що з підозрою не згоден, проте хоче співпрацювати зі слідством. Також підозрюваний згоден з обранням запобіжного заходу на час слідства.

Також Лучанов стверджує, що не віддавав наказів спіймати та вбити братів Мосейчуків. За словами екскомбрига 155 ОМБР, під час скоєння злочину він перебував у відпустці.

Щодо звинувачення у нібито спробі піти в СЗЧ, екскомбриг сказав, що поїхав до адвокатів.

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«Були певні підозри, що я можу не доїхати. Тому здійснив певні дії. Я дістався адвокатів уже з речами, готуючись до затримання. Після укладення договору з адвокатами був затриманий» — сказав він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО! ЕКСКОМБРИГ 155-Ї БРИГАДИ. Лучанов НА СУДІ — ПЕРШІ ЗАЯВИ!

Вбивство братів Мосейчуків — що відомо

Нагадаємо, екскомандира 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської підполковника Станіслава Лучанова та групу його підлеглих підозрюють у викраденні та вбивстві двох цивільних братів — Максима і Романа Мосейчуків — у Білоцерківському районі Київської області.

За даними ЗМІ та слідства, злочин міг статися на ґрунті побутового конфлікту з дружиною комбрига, яку нібито образили місцеві через шум від мотоциклів. Військові викрали братів, вивезли на територію іншої області та розправилися з ними.

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Лучанов раніше обіймав посаду начальника штабу в 425-му окремому штурмовому полку «Скеля», де зафіксували щонайменше 26 небойових смертей новобранців. У лютому 2026 року його призначили командиром 155-ї бригади. За час служби він отримав низку державних нагород, зокрема ордени Богдана Хмельницького різних ступенів та «Хрест бойових заслуг».

Після того, як підозрюваних почали затримувати, Лучанов самовільно залишив місце служби та втік. Командування ОК «Північ» відсторонило його та заявило про повну співпрацю зі слідством. Військова служба правопорядку висунула підозри за статтями про умисне вбивство двох осіб та незаконне позбавлення волі. Родичі Лучанова також залишили село Калинівка на Київщині.

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