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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
792
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Екскурсія закінчилася лікарнею: на Харківщині перекинувся автобус зі школярами (фото)

Мікроавтобус із 14 школярами та двома вчителями з’їхав у кювет.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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На Харківщині перекинувся мікроавтобус із дітьми

На Харківщині перекинувся мікроавтобус із дітьми / © Харківська обласна прокуратура

У Харківській області 5 червня сталася ДТП за участю мікроавтобуса, що віз учнів на екскурсію. Внаслідок перекидання транспорту до лікарні доправили трьох дітей та двох дорослих.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Аварія за участю Volkswagen LT сталася вранці 5 червня на трасі Р-58 Мерефа — Златопіль — Лозова. За попередніми даними, водій не зміг впоратися з керуванням, унаслідок чого транспорт виїхав на узбіччя та перекинувся в кювет.

У мікроавтобусі перебували 14 дітей — учні 5-го та 9-го класів одного з ліцеїв, а також двоє педагогів, які супроводжували школярів під час екскурсійної поїздки.

У результаті аварії травм зазнали троє дітей і двоє дорослих. Потерпілих із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доправили до медичних закладів для надання необхідної допомоги.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом ДТП, внаслідок якої постраждали неповнолітні. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

На Харківщині перекинувся мікроавтобус із дітьми / © Харківська обласна прокуратура

На Харківщині перекинувся мікроавтобус із дітьми / © Харківська обласна прокуратура

На Харківщині перекинувся мікроавтобус із дітьми / © Харківська обласна прокуратура

На Харківщині перекинувся мікроавтобус із дітьми / © Харківська обласна прокуратура

До слова, Прикарпатті за вихідні у двох ДТП з мотоциклістами загинув підліток, ще двоє травмовані. Вночі 30 травня 17-річний водій мотоцикла впав на дорогу і потрапив під колеса мікроавтобуса: від отриманих травм загинув на місці. Ввечері 31 травня 16-річний водій Balino зіткнувся з автомобілем: госпіталізовано його та 17-річного пасажира. Поліція відкрила кримінальні провадження.

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Дата публікації
Кількість переглядів
792
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